16 июня 2022
15 июня 2022

Митрополит ХМАО отчитался перед патриархом Кириллом за Вьетнам

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и патриарх Кирилл обсудили вопросы Филиппинско-Вьетнамской епархии Фото:

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Информация об этом появилась на официальном сайте патриархии.

«В ходе встречи обсуждались вопросы Филиппинско-Вьетнамской епархии, которой с 2019 года управляет главный православный Ханты-Мансийска и Сургута. Кроме того, религиозные руководители поговорили о завершении строительства Троицкого кафедрального собора Сургута», — уточнили в пресс-службе патриарха Кирилла.

Ранее URA.RU рассказывал, что в Сургуте ожидают визита патриарха московского и всея Руси Кирилла для освещения Свято-Троицкого собора, когда он будет достроен. Предположительно визит запланирован на весну или лето 2023 года.

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Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Информация об этом появилась на официальном сайте патриархии. «В ходе встречи обсуждались вопросы Филиппинско-Вьетнамской епархии, которой с 2019 года управляет главный православный Ханты-Мансийска и Сургута. Кроме того, религиозные руководители поговорили о завершении строительства Троицкого кафедрального собора Сургута», — уточнили в пресс-службе патриарха Кирилла. Ранее URA.RU рассказывал, что в Сургуте ожидают визита патриарха московского и всея Руси Кирилла для освещения Свято-Троицкого собора, когда он будет достроен. Предположительно визит запланирован на весну или лето 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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