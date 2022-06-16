Митрополит ХМАО отчитался перед патриархом Кириллом за Вьетнам

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Информация об этом появилась на официальном сайте патриархии.
«В ходе встречи обсуждались вопросы Филиппинско-Вьетнамской епархии, которой с 2019 года управляет главный православный Ханты-Мансийска и Сургута. Кроме того, религиозные руководители поговорили о завершении строительства Троицкого кафедрального собора Сургута», — уточнили в пресс-службе патриарха Кирилла.
Ранее URA.RU рассказывал, что в Сургуте ожидают визита патриарха московского и всея Руси Кирилла для освещения Свято-Троицкого собора, когда он будет достроен. Предположительно визит запланирован на весну или лето 2023 года.
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Информация об этом появилась на официальном сайте патриархии. «В ходе встречи обсуждались вопросы Филиппинско-Вьетнамской епархии, которой с 2019 года управляет главный православный Ханты-Мансийска и Сургута. Кроме того, религиозные руководители поговорили о завершении строительства Троицкого кафедрального собора Сургута», — уточнили в пресс-службе патриарха Кирилла. Ранее URA.RU рассказывал, что в Сургуте ожидают визита патриарха московского и всея Руси Кирилла для освещения Свято-Троицкого собора, когда он будет достроен. Предположительно визит запланирован на весну или лето 2023 года.