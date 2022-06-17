Пермский военнослужащий погиб на Украине

Военнослужащий из Пермского края погиб на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Ипатов. Об этом сообщается в официальной группе управления образования администрации Кунгурского муниципального округа в соцсети «Вконтакте».

«С прискорбием сообщаем, что при выполнении воинского долга в спецоперации на Украине погиб выпускник школы № 18 Ипатов Дмитрий Андреевич, 1999 года рождения. Дмитрий обучался в школе № 18 с первого класса, в 2017 году закончил обучение. Учиться ему было легко благодаря природной смекалке и сообразительности. Он ответственно относился к порученному делу, переживал за результат, у него всегда было много идей и предложений», — сообщается в паблике.

Уточняется также, что в десятом классе Дмитрий прошел курс молодого бойца и участвовал в военно-полевых сборах. Управление образования муниципалитета характеризует его как ответственного, дисциплинированного, доброго и отзывчивого человека. Получить более подробную информацию в администрации муниципалитета URA.RU на момент публикации не удалось.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под контроль формирований народных милиций и военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой народных республик перешли сотни населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и национальных батальонов.