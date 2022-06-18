18 июня 2022

Семья подтвердила смерть соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса

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Открытие выставки
Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77-м году жизни Фото:

Племянница экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, который являлся соратником Бориса Ельцина, Юлия Бурбулис подтвердила информацию о смерти политика. Он ездил в Азербайджан для участия в международном форуме.

«Его племянница Юлия Бурбулис утвердительно ответила на вопрос корреспондента о смерти экс-госсекретаря РСФСР», — сообщает ТАСС. Смерть политика стала неожиданностью для его близких.

«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос „Угроза глобальному миропорядку“», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Бурбулиса Андрея Маркова.

О смерти Бурбулиса стали сообщать азербайджанские СМИ днем 19 июня. Он умер в Баку. Геннадий Бурбулис в 1992 году занимал пост государственного секретаря при первом президенте России Борисе Ельцине. В 2000—2001 годах был вице-губернатором Новгородской области, также являлся членом Совета федерации от региона. Позднее был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию.

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Племянница экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, который являлся соратником Бориса Ельцина, Юлия Бурбулис подтвердила информацию о смерти политика. Он ездил в Азербайджан для участия в международном форуме. «Его племянница Юлия Бурбулис утвердительно ответила на вопрос корреспондента о смерти экс-госсекретаря РСФСР», — сообщает ТАСС. Смерть политика стала неожиданностью для его близких. «Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос „Угроза глобальному миропорядку“», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Бурбулиса Андрея Маркова. О смерти Бурбулиса стали сообщать азербайджанские СМИ днем 19 июня. Он умер в Баку. Геннадий Бурбулис в 1992 году занимал пост государственного секретаря при первом президенте России Борисе Ельцине. В 2000—2001 годах был вице-губернатором Новгородской области, также являлся членом Совета федерации от региона. Позднее был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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