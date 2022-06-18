Семья подтвердила смерть соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса

Племянница экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, который являлся соратником Бориса Ельцина, Юлия Бурбулис подтвердила информацию о смерти политика. Он ездил в Азербайджан для участия в международном форуме.
«Его племянница Юлия Бурбулис утвердительно ответила на вопрос корреспондента о смерти экс-госсекретаря РСФСР», — сообщает ТАСС. Смерть политика стала неожиданностью для его близких.
«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос „Угроза глобальному миропорядку“», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Бурбулиса Андрея Маркова.
О смерти Бурбулиса стали сообщать азербайджанские СМИ днем 19 июня. Он умер в Баку. Геннадий Бурбулис в 1992 году занимал пост государственного секретаря при первом президенте России Борисе Ельцине. В 2000—2001 годах был вице-губернатором Новгородской области, также являлся членом Совета федерации от региона. Позднее был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал