Семья подтвердила смерть соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса

19 июня 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77-м году жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Племянница экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, который являлся соратником Бориса Ельцина, Юлия Бурбулис подтвердила информацию о смерти политика. Он ездил в Азербайджан для участия в международном форуме. «Его племянница Юлия Бурбулис утвердительно ответила на вопрос корреспондента о смерти экс-госсекретаря РСФСР», — сообщает ТАСС. Смерть политика стала неожиданностью для его близких. «Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос „Угроза глобальному миропорядку“», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Бурбулиса Андрея Маркова. О смерти Бурбулиса стали сообщать азербайджанские СМИ днем 19 июня. Он умер в Баку. Геннадий Бурбулис в 1992 году занимал пост государственного секретаря при первом президенте России Борисе Ельцине. В 2000—2001 годах был вице-губернатором Новгородской области, также являлся членом Совета федерации от региона. Позднее был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Племянница экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, который являлся соратником Бориса Ельцина, Юлия Бурбулис подтвердила информацию о смерти политика. Он ездил в Азербайджан для участия в международном форуме. «Его племянница Юлия Бурбулис утвердительно ответила на вопрос корреспондента о смерти экс-госсекретаря РСФСР», — сообщает ТАСС. Смерть политика стала неожиданностью для его близких. «Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос „Угроза глобальному миропорядку“», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Бурбулиса Андрея Маркова. О смерти Бурбулиса стали сообщать азербайджанские СМИ днем 19 июня. Он умер в Баку. Геннадий Бурбулис в 1992 году занимал пост государственного секретаря при первом президенте России Борисе Ельцине. В 2000—2001 годах был вице-губернатором Новгородской области, также являлся членом Совета федерации от региона. Позднее был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию.