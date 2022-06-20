20 июня 2022

Дипломат Чижов обозначил позицию РФ по поводу расширения ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
По его словам, Евросоюз со временем сильно изменился Фото:

Россия выступает против расширения Евросоюза, так как за последнее время он сильно изменился в худшую сторону. Об этом заявил постпред РФ при ООН Владимир Чижов.

«Расширение Евросоюза мы воспринимали как региональное измерение глобализации. Но Евросоюз-то изменился. Был Евросоюз — экономическое объединение, которое со временем приобрело политическое измерение, претендовавшее на стратегическую автономию и так далее. Но за последнее время он деградировал до уровня вспомогательного военного блока, вспомогательного к НАТО. Так что это — совсем другой Евросоюз. И, естественно, процесс расширения Евросоюза мы считаем негативным, враждебным, по сути дела, по отношению к российским национальным интересам», — поделился мнением Чижов, пишут «Известия».

Ранее Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Шольц заявил, что Брюссель не может принять ее, потому что другие кандидаты ждали вступления долгие годы. По его словам, ЕС давно пообещал членство Северной Македонии, Албании, Черногории и Сербии.

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Россия выступает против расширения Евросоюза, так как за последнее время он сильно изменился в худшую сторону. Об этом заявил постпред РФ при ООН Владимир Чижов. «Расширение Евросоюза мы воспринимали как региональное измерение глобализации. Но Евросоюз-то изменился. Был Евросоюз — экономическое объединение, которое со временем приобрело политическое измерение, претендовавшее на стратегическую автономию и так далее. Но за последнее время он деградировал до уровня вспомогательного военного блока, вспомогательного к НАТО. Так что это — совсем другой Евросоюз. И, естественно, процесс расширения Евросоюза мы считаем негативным, враждебным, по сути дела, по отношению к российским национальным интересам», — поделился мнением Чижов, пишут «Известия». Ранее Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Шольц заявил, что Брюссель не может принять ее, потому что другие кандидаты ждали вступления долгие годы. По его словам, ЕС давно пообещал членство Северной Македонии, Албании, Черногории и Сербии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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