Дипломат Чижов обозначил позицию РФ по поводу расширения ЕС

21 июня 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

По его словам, Евросоюз со временем сильно изменился Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Россия выступает против расширения Евросоюза, так как за последнее время он сильно изменился в худшую сторону. Об этом заявил постпред РФ при ООН Владимир Чижов. «Расширение Евросоюза мы воспринимали как региональное измерение глобализации. Но Евросоюз-то изменился. Был Евросоюз — экономическое объединение, которое со временем приобрело политическое измерение, претендовавшее на стратегическую автономию и так далее. Но за последнее время он деградировал до уровня вспомогательного военного блока, вспомогательного к НАТО. Так что это — совсем другой Евросоюз. И, естественно, процесс расширения Евросоюза мы считаем негативным, враждебным, по сути дела, по отношению к российским национальным интересам», — поделился мнением Чижов, пишут «Известия». Ранее Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Шольц заявил, что Брюссель не может принять ее, потому что другие кандидаты ждали вступления долгие годы. По его словам, ЕС давно пообещал членство Северной Македонии, Албании, Черногории и Сербии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия выступает против расширения Евросоюза, так как за последнее время он сильно изменился в худшую сторону. Об этом заявил постпред РФ при ООН Владимир Чижов. «Расширение Евросоюза мы воспринимали как региональное измерение глобализации. Но Евросоюз-то изменился. Был Евросоюз — экономическое объединение, которое со временем приобрело политическое измерение, претендовавшее на стратегическую автономию и так далее. Но за последнее время он деградировал до уровня вспомогательного военного блока, вспомогательного к НАТО. Так что это — совсем другой Евросоюз. И, естественно, процесс расширения Евросоюза мы считаем негативным, враждебным, по сути дела, по отношению к российским национальным интересам», — поделился мнением Чижов, пишут «Известия». Ранее Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Шольц заявил, что Брюссель не может принять ее, потому что другие кандидаты ждали вступления долгие годы. По его словам, ЕС давно пообещал членство Северной Македонии, Албании, Черногории и Сербии.