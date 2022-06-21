21 июня 2022

Студентки УГИ УрФУ стали призерами Всероссийского фестиваля

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Студенты. Курган, ученики, студенты, руки
Девушки представили на конкурсе короткометражку о столице Урала (архивное фото) Фото:

Студентки магистратуры Уральского гуманитарного института УрФУ Солодкина Вероника и Ляхова Дарья стали серебряными призерами Всероссийского фестиваля видеофильмов на французском языке «Мой город — моя Россия. Я хочу рассказать вам о моем городе…». Девушки представили восьмиминутную короткометражку о столице Урала — «Орел и Решка. Екатеринбург», сообщает пресс-служба университета на официальном сайте.

«Солодкина Вера и Ляхова Дарья, студентки магистратуры по направлению „Лингвистика“, стали серебряными призерами Всероссийского фестиваля видеофильмов на французском языке. Они представили на суд международного жюри короткометражку о столице Урала», — говорится в пресс-релизе. Девушки получили в качестве приза серебряные яблоки.

Цель конкурса — показать современную разнообразную Россию глазами юных россиян, студентов и школьников. Они представляют свое видение родного города, достопримечательностей, любимых мест и достижений в формате видеороликов на французском языке. Организаторами фестиваля являются — ассоциация преподавателей французского языка (АПФЯ) России, агентство по международному образовательному сотрудничеству (Россия), партнерские организации АПФЯ.

На фото слева направо: Солодкина Вероника и Ляхова Дарья
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о других студентах УрФУ, которые стали победителями студенческой лиги по Dota-2. За победу они получили полмиллиона рублей.

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Студентки магистратуры Уральского гуманитарного института УрФУ Солодкина Вероника и Ляхова Дарья стали серебряными призерами Всероссийского фестиваля видеофильмов на французском языке «Мой город — моя Россия. Я хочу рассказать вам о моем городе…». Девушки представили восьмиминутную короткометражку о столице Урала — «Орел и Решка. Екатеринбург», сообщает пресс-служба университета на официальном сайте. «Солодкина Вера и Ляхова Дарья, студентки магистратуры по направлению „Лингвистика“, стали серебряными призерами Всероссийского фестиваля видеофильмов на французском языке. Они представили на суд международного жюри короткометражку о столице Урала», — говорится в пресс-релизе. Девушки получили в качестве приза серебряные яблоки. Цель конкурса — показать современную разнообразную Россию глазами юных россиян, студентов и школьников. Они представляют свое видение родного города, достопримечательностей, любимых мест и достижений в формате видеороликов на французском языке. Организаторами фестиваля являются — ассоциация преподавателей французского языка (АПФЯ) России, агентство по международному образовательному сотрудничеству (Россия), партнерские организации АПФЯ. Ранее URA.RU сообщало о других студентах УрФУ, которые стали победителями студенческой лиги по Dota-2. За победу они получили полмиллиона рублей.
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