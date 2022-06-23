Режим «черного неба» объявлен в шести городах Челябинской области

Неблагоприятные метеоусловия в большинстве городов продлятся до конца дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В шести городах Челябинской области метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Как сообщили URA.RU в Челябинском гидрометцентре, режим «черного неба» в большинстве муниципалитетов продлится до 19 часов 24 июня.

«24 июня в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Объявляется предупреждение о НМУ первой степени до 13 часов в Аше и Сатке, и до 19 часов 24.06.2022 в Челябинске, Коркино, Магнитогорске и Златоусте», — говорится в сообщении ЦГМС.

Неблагоприятные метеоусловия возникают при безветренной погоде и влажности. В таких условиях затрудняется рассеивание вредных примесей в воздухе. В результате в районах жилой застройки скапливаются промышленные выбросы, автомобильные выхлопы и образуется густой смог.