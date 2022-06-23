23 июня 2022

Режим «черного неба» объявлен в шести городах Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог над городом. НМУ. Челябинск, смог, нму, климат, воздух, выбросы, атмосфера
Неблагоприятные метеоусловия в большинстве городов продлятся до конца дня Фото:

В шести городах Челябинской области метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Как сообщили URA.RU в Челябинском гидрометцентре, режим «черного неба» в большинстве муниципалитетов продлится до 19 часов 24 июня.

«24 июня в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Объявляется предупреждение о НМУ первой степени до 13 часов в Аше и Сатке, и до 19 часов 24.06.2022 в Челябинске, Коркино, Магнитогорске и Златоусте», — говорится в сообщении ЦГМС.

Неблагоприятные метеоусловия возникают при безветренной погоде и влажности. В таких условиях затрудняется рассеивание вредных примесей в воздухе. В результате в районах жилой застройки скапливаются промышленные выбросы, автомобильные выхлопы и образуется густой смог.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В шести городах Челябинской области метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Как сообщили URA.RU в Челябинском гидрометцентре, режим «черного неба» в большинстве муниципалитетов продлится до 19 часов 24 июня. «24 июня в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Объявляется предупреждение о НМУ первой степени до 13 часов в Аше и Сатке, и до 19 часов 24.06.2022 в Челябинске, Коркино, Магнитогорске и Златоусте», — говорится в сообщении ЦГМС. Неблагоприятные метеоусловия возникают при безветренной погоде и влажности. В таких условиях затрудняется рассеивание вредных примесей в воздухе. В результате в районах жилой застройки скапливаются промышленные выбросы, автомобильные выхлопы и образуется густой смог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...