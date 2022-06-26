По мнению Сергея Малинковича, бороться с нацпредателями должно новое ЧК (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинских коммунистов похвалили за идею отлавливать иноагентов с помощью специального органа безопасности. Об этом новый председатель партии «Коммунистов России» (КПКР) Сергея Малинкович заявил на 10-м внеочередном съезде, который состоялся Москве.

«26 июня в Москве прошел 10-й съезд „Коммунистов России“. В ходе съезда Малинкович похвалил региональные отделения. Среди них челябинское — за предложение возродить Чрезвычайную комиссию, которая бы отлавливала иноагентов», — сообщает ИД «КоммерсантЪ».

На съезде «антизюгановцы» также заявили, что они добились в своих рядах очищения от навальнистов и нацпредателей. Комментируя итоги, Малинкович на своей странице во «ВКонтакте» написал, что это был важный день в его жизни и жизни партии.

«Внеочередной съезд компартии „Коммунисты России“ подвел черту непростому периоду в жизни нашей партии. Все прорывные и креативные решения приняты единогласно коммунистами подавляющего большинства региональных отделений. Мне же товарищи вновь доверили возглавить партию. Что ж, буду стараться», — заявил Малинкович в соцсетях.

«Коммунисты России» в марте заявили об отставке лидера партии Максима Сурайкина за системную дискредитацию КПКР и буржуазный образ жизни. Малинкович также ранее заявил, что партия будет добиваться от Роскомнадзора блокировки выпусков юмористического шоу «Наша Russia», посвященных Челябинску и «единственному в мире фрезеровщику с нетрадиционной сексуальной ориентацией Ивану Дулину».

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