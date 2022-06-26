«Коммунисты России» определились с новым лидером

26 июня 2022 в 21:58 Размер текста - 17 +

Сергей Малинкович тайным голосованием был избран новым председателем партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший исполнительный секретарь ЦК «Коммунистов России» Сергей Малинкович тайным голосованием избран новым председателем партии. На этом посту он сменил Максима Сурайкина. «Впервые в истории марксистско-ленинского коммунистического движения внесли в оборот такой термин, как „патриотическая коммунистическая партия“. Потому что, к сожалению, есть и те коммунистические партии, которые не проходят экзамен на патриотизм», — сказал Сергей Малинкович журналистам после своего избрания. Его слова передает ТАСС. Ранее глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин покинул свой пост и был исключен из партии. Съезд принял решение освободить Сурайкина от должности председателя и исключить его из рядов партии «за системную дискредитацию КПКР и буржуазный образ жизни». Малинкович — один из основателей КПРК, депутат Алтайского краевого законодательного собрания. Ранее занимал должность исполнительного секретаря ЦК. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывший исполнительный секретарь ЦК «Коммунистов России» Сергей Малинкович тайным голосованием избран новым председателем партии. На этом посту он сменил Максима Сурайкина. «Впервые в истории марксистско-ленинского коммунистического движения внесли в оборот такой термин, как „патриотическая коммунистическая партия“. Потому что, к сожалению, есть и те коммунистические партии, которые не проходят экзамен на патриотизм», — сказал Сергей Малинкович журналистам после своего избрания. Его слова передает ТАСС. Ранее глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин покинул свой пост и был исключен из партии. Съезд принял решение освободить Сурайкина от должности председателя и исключить его из рядов партии «за системную дискредитацию КПКР и буржуазный образ жизни». Малинкович — один из основателей КПРК, депутат Алтайского краевого законодательного собрания. Ранее занимал должность исполнительного секретаря ЦК.