С контрактниками заключат договор на четыре месяца (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) набирают военнослужащих по контракту, которые будут участвовать в специальной военной операции на Украине. Объявление размещено на официальном сайте мэрии Нижнего Тагила.

«Военный комиссариат города Нижний Тагила и Пригородного района Свердловской области проводит набор граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта сроком от четырех месяцев для укомплектования частей Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск с двухнедельной подготовкой и дальнейшим участием в специальной военной операции на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках», — говорится в сообщении.

Приемлемый возраст кандидатов в воинские части ЦВО — до 50 лет (либо до 55-ти — для службы в ВДВ), а также прошедшие срочную службу по призыву, годные или годные с незначительными ограничениями по здоровью. Погашенная судимость не будет преградой для заключения контракта.

Военкомат обещает платить рядовому от 200 242 рублей до 452 886 рублей, старшему сержанту от 221 879 рублей до 467 761 рублей. Помимо этого, контрактникам после участия в военных действиях гарантируют получение статуса «ветерана боевых действий», а их детям — поступление в вузы по специальной квоте 10% без экзаменов, вне конкурса и без экзаменов в суворовские, кадетские корпуса и училища.

Скрин с сайта мэрии Нижнего Тагила

Ранее URA.RU писало, что Министерство обороны РФ разместило 12 вакансий на службу по контракту в Свердловской области. Служить по контракту в Свердловской области можно в сухопутных, ракетных войсках, в воздушно-космических силах и в 12 управлении (ядерная безопасность).

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.

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