В регионе есть 12 свободных вакансий на службу по контракту Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Министерства обороны РФ разместило 12 вакансий на службу по контракту в Свердловской области. Информация об этом размещена на официальном сайте Минобороны РФ.

«Военная служба по контракту — это не просто работа. Это возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества. И в этом ее главное отличие от военной службы по призыву: военнослужащий по контракту», — говорится в описании службы по контракту. На данный момент на сайте открыты 12 вакансий.

Служить по контракту в Свердловской области можно в сухопутных, ракетных войсках, в воздушно-космических силах и в 12 управлении. В последнем открыта командная вакансия с зарплатой от 40 до 80 тыс. рублей. Военнослужащим по контракту полагается служебная квартира и разовая помощь в покупке собственного жилья.

На сайте по поиску работы headhunter также имеются подобные вакансии. Средняя зарплата от 30 тысяч рублей в месяц. Желающие подписать контракт могут обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту Минобороны РФ. Сотрудники пункта пояснили журналисту URA.RU, что кандидат должен сам выбрать желаемое место службы.

Поступить на контрактную службу могут:

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее или среднее профессиональное образование;

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;

граждане, пребывающие в запасе;

граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие высшее или среднее профессиональное образование;

граждане женского пола, не пребывающие в запасе;

иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Фото: сайт Минобороны РФ