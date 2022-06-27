Общественник позвал красавиц из ДНР переехать в ХМАО

28 июня 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Девушки отклонили предложение Тагира Аюпова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эксперт общественной палаты ХМАО Тагир Аюпов пригласил девушек из ДНР переехать в ХМАО. Приглашение он озвучил на встрече властей ХМАО с делегацией Донецкой Народной Республики, передает корреспондент URA.RU. «Будем очень рады [если кто-то переедет в ХМАО], потому что красивые девушки нам нужны!» — сказал Аюпов. Новость по теме ХМАО выделит гранты для жителей ДНР и ЛНР Руководитель делегации ДНР Марина Лапковская ответила общественнику отказом. Она сообщила, что возможности переехать были и до этого. «У нас много было возможностей переехать. Наш выбор — наша родина. И мы в 2014 году приняли решение остаться там и поднимать республику. Я надеюсь, все закончится победой», — заявила Лапковская.



Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО взял шефство над Макеевкой. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров уже подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Также известно, что Югра начнет выделять гранты для поддержки Донецкой и Луганской народных республик. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Эксперт общественной палаты ХМАО Тагир Аюпов пригласил девушек из ДНР переехать в ХМАО. Приглашение он озвучил на встрече властей ХМАО с делегацией Донецкой Народной Республики, передает корреспондент URA.RU. «Будем очень рады [если кто-то переедет в ХМАО], потому что красивые девушки нам нужны!» — сказал Аюпов. Руководитель делегации ДНР Марина Лапковская ответила общественнику отказом. Она сообщила, что возможности переехать были и до этого. «У нас много было возможностей переехать. Наш выбор — наша родина. И мы в 2014 году приняли решение остаться там и поднимать республику. Я надеюсь, все закончится победой», — заявила Лапковская. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО взял шефство над Макеевкой. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров уже подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Также известно, что Югра начнет выделять гранты для поддержки Донецкой и Луганской народных республик. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.