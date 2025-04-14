В ближайшие годы в ХМАО станет больше газозаправочных станций

В ХМАО стартовала кампания по переходу на использование компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива. Власти планируют в ближайшие годы расширить сеть газозаправочных станций и активизировать перевод коммерческого и муниципального транспорта на этот вид топлива, сообщается на сайте Регионального информационного центра.
«В ХМАО стартует масштабная информационная кампания, посвященная переходу на компримированный природный газ (КПГ) в качестве моторного топлива. Инициатива реализуется в рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина и распоряжений правительства РФ, направленных на развитие экологичного транспорта», — указано на сайте РИЦ.
Использование газа позволит снизить вредные выбросы в атмосферу на 20-30% по сравнению с нефтяным топливом. Также КПГ дешевле бензина, а его использование уменьшит нагрузку на двигатель, продлевая срок его службы.
Ранее URA.RU рассказывало, в каких населенных пунктах ХМАО самый дорогой бензин. Самая высокая цена на автомобильное топливо зафиксирована в Нижневартовске, Салыме Нефтеюганского района и Угуте Сургутского района.
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