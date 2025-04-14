14 апреля 2025

В ближайшие годы в ХМАО станет больше газозаправочных станций

© Служба новостей «URA.RU»
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Цель мероприятия: развитие экологичного транспорта в регионе (архивное фото)
Цель мероприятия: развитие экологичного транспорта в регионе (архивное фото) Фото:

В ХМАО стартовала кампания по переходу на использование компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива. Власти планируют в ближайшие годы расширить сеть газозаправочных станций и активизировать перевод коммерческого и муниципального транспорта на этот вид топлива, сообщается на сайте Регионального информационного центра.

«В ХМАО стартует масштабная информационная кампания, посвященная переходу на компримированный природный газ (КПГ) в качестве моторного топлива. Инициатива реализуется в рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина и распоряжений правительства РФ, направленных на развитие экологичного транспорта», — указано на сайте РИЦ.

Использование газа позволит снизить вредные выбросы в атмосферу на 20-30% по сравнению с нефтяным топливом. Также КПГ дешевле бензина, а его использование уменьшит нагрузку на двигатель, продлевая срок его службы.

Ранее URA.RU рассказывало, в каких населенных пунктах ХМАО самый дорогой бензин. Самая высокая цена на автомобильное топливо зафиксирована в Нижневартовске, Салыме Нефтеюганского района и Угуте Сургутского района.

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В ХМАО стартовала кампания по переходу на использование компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива. Власти планируют в ближайшие годы расширить сеть газозаправочных станций и активизировать перевод коммерческого и муниципального транспорта на этот вид топлива, сообщается на сайте Регионального информационного центра. «В ХМАО стартует масштабная информационная кампания, посвященная переходу на компримированный природный газ (КПГ) в качестве моторного топлива. Инициатива реализуется в рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина и распоряжений правительства РФ, направленных на развитие экологичного транспорта», — указано на сайте РИЦ. Использование газа позволит снизить вредные выбросы в атмосферу на 20-30% по сравнению с нефтяным топливом. Также КПГ дешевле бензина, а его использование уменьшит нагрузку на двигатель, продлевая срок его службы. Ранее URA.RU рассказывало, в каких населенных пунктах ХМАО самый дорогой бензин. Самая высокая цена на автомобильное топливо зафиксирована в Нижневартовске, Салыме Нефтеюганского района и Угуте Сургутского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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