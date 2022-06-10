ХМАО выделит гранты для жителей ДНР и ЛНР

ХМАО начнет выделять гранты для поддержки Донецкой и Луганской народных республик, в частности они будут доступны жителям Макеевки, над которой регион взял шефство. Об этом глава округа Наталья Комарова заявила на встрече с беженцами с Донбасса в Нижневартовске, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.
Глава региона рассказала, что ХМАО одним из первых в России включается в поддержку ДНР и ЛНР через гранты, передает журналист агентства. Речь идет о различных проектах, которые будут реализовываться на территориях республик.
«Вне зависимости от статуса гражданина: житель РФ, беженец, или проживающий на Донбассе, любой должен иметь возможность участвовать в конкурсах. Конкурсы должны быть открыты для жителей Макеевки, над которой регион взял шефство», — сказала Комарова.
Ранее URA.RU рассказало о том, что власти ХМАО взяли шефство над донбасской Макеевкой. Двустороннее соглашение поможет городу вернуться к мирной жизни. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.
ХМАО начнет выделять гранты для поддержки Донецкой и Луганской народных республик, в частности они будут доступны жителям Макеевки, над которой регион взял шефство. Об этом глава округа Наталья Комарова заявила на встрече с беженцами с Донбасса в Нижневартовске, передает корреспондент URA.RU с мероприятия. Глава региона рассказала, что ХМАО одним из первых в России включается в поддержку ДНР и ЛНР через гранты, передает журналист агентства. Речь идет о различных проектах, которые будут реализовываться на территориях республик. «Вне зависимости от статуса гражданина: житель РФ, беженец, или проживающий на Донбассе, любой должен иметь возможность участвовать в конкурсах. Конкурсы должны быть открыты для жителей Макеевки, над которой регион взял шефство», — сказала Комарова. Ранее URA.RU рассказало о том, что власти ХМАО взяли шефство над донбасской Макеевкой. Двустороннее соглашение поможет городу вернуться к мирной жизни. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.