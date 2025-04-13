В Нижневартовске перекрыли дорогу из-за ремонта трубопровода
В Нижневартовске с 14 апреля и до конца дня перекрыли участок дороги по улице Кузоваткина из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщает предприятие «Нижневартовские коммунальные системы» в telegram-канале.
«В связи с работами по устранению сложной течи на трубопроводе сегодня, 14 апреля, с 13.00 до окончания работ будет перекрыт участок дороги по ул. Кузоваткина, 37 (район церкви „Слово Жизни“) от ул. Северная до ул. Зимняя. Сквозного проезда не будет! Просим заранее планировать маршрут», — сказано в сообщении.
В Нижневартовске перекрыли улицу Кузоваткина из-за ремонта трубопровода
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