13 апреля 2025

В Нижневартовске перекрыли одну из ключевых улиц. Карта

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В Нижневартовске перекрыли дорогу из-за ремонта трубопровода
В Нижневартовске перекрыли дорогу из-за ремонта трубопровода Фото:

В Нижневартовске с 14 апреля и до конца дня перекрыли участок дороги по улице Кузоваткина из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщает предприятие «Нижневартовские коммунальные системы» в telegram-канале.

«В связи с работами по устранению сложной течи на трубопроводе сегодня, 14 апреля, с 13.00 до окончания работ будет перекрыт участок дороги по ул. Кузоваткина, 37 (район церкви „Слово Жизни“) от ул. Северная до ул. Зимняя. Сквозного проезда не будет! Просим заранее планировать маршрут», — сказано в сообщении.

В Нижневартовске перекрыли улицу Кузоваткина из-за ремонта трубопровода
В Нижневартовске перекрыли улицу Кузоваткина из-за ремонта трубопровода
Фото:

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В Нижневартовске с 14 апреля и до конца дня перекрыли участок дороги по улице Кузоваткина из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщает предприятие «Нижневартовские коммунальные системы» в telegram-канале. «В связи с работами по устранению сложной течи на трубопроводе сегодня, 14 апреля, с 13.00 до окончания работ будет перекрыт участок дороги по ул. Кузоваткина, 37 (район церкви „Слово Жизни“) от ул. Северная до ул. Зимняя. Сквозного проезда не будет! Просим заранее планировать маршрут», — сказано в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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