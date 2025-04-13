13 апреля 2025

В Росреестре ХМАО оценили ужесточенные правила регистрации жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Росреестре ХМАО рассказали о новых правилах регистрации недвижимости
В Росреестре ХМАО рассказали о новых правилах регистрации недвижимости Фото:

В Росреестре ХМАО рассказали о новых правилах регистрации недвижимости, которые начнут действовать с марта 2025 года. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Татьяна Рудая, подчеркнув, что изменения направлены на защиту прав граждан.

«С 1 марта регистрация прав на земельные участки невозможна без установленных границ. Это позволит избежать ситуаций, когда покупатель получает не тот объект, который ему продали, или соседи оспаривают межевание», — пояснила Рудая. Она добавила, что собственники зданий на государственной или муниципальной земле обязаны оформить участок в аренду или собственность, иначе объект может быть признан самовольной постройкой.

Также, согласно новым нормам, застройщики будут обязаны в электронном виде регистрировать дольщиков в течение 30 дней после передачи квартир. Исключение — ТСЖ, гаражные кооперативы и садоводческие товарищества. Для них переход на цифровой формат отложен до 2026 года.

Ранее URA.RU писало, что в рамках закона о «гаражной амнистии», который начал действовать с 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года, жители ХМАО активно стали оформлять в собственность земельные участки и гаражи. Всего было зарегистрировано больше 13 тысяч объектов недвижимости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Росреестре ХМАО рассказали о новых правилах регистрации недвижимости, которые начнут действовать с марта 2025 года. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Татьяна Рудая, подчеркнув, что изменения направлены на защиту прав граждан. «С 1 марта регистрация прав на земельные участки невозможна без установленных границ. Это позволит избежать ситуаций, когда покупатель получает не тот объект, который ему продали, или соседи оспаривают межевание», — пояснила Рудая. Она добавила, что собственники зданий на государственной или муниципальной земле обязаны оформить участок в аренду или собственность, иначе объект может быть признан самовольной постройкой. Также, согласно новым нормам, застройщики будут обязаны в электронном виде регистрировать дольщиков в течение 30 дней после передачи квартир. Исключение — ТСЖ, гаражные кооперативы и садоводческие товарищества. Для них переход на цифровой формат отложен до 2026 года. Ранее URA.RU писало, что в рамках закона о «гаражной амнистии», который начал действовать с 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года, жители ХМАО активно стали оформлять в собственность земельные участки и гаражи. Всего было зарегистрировано больше 13 тысяч объектов недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...