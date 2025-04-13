В Росреестре ХМАО оценили ужесточенные правила регистрации жилья

В Росреестре ХМАО рассказали о новых правилах регистрации недвижимости, которые начнут действовать с марта 2025 года. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Татьяна Рудая, подчеркнув, что изменения направлены на защиту прав граждан.
«С 1 марта регистрация прав на земельные участки невозможна без установленных границ. Это позволит избежать ситуаций, когда покупатель получает не тот объект, который ему продали, или соседи оспаривают межевание», — пояснила Рудая. Она добавила, что собственники зданий на государственной или муниципальной земле обязаны оформить участок в аренду или собственность, иначе объект может быть признан самовольной постройкой.
Также, согласно новым нормам, застройщики будут обязаны в электронном виде регистрировать дольщиков в течение 30 дней после передачи квартир. Исключение — ТСЖ, гаражные кооперативы и садоводческие товарищества. Для них переход на цифровой формат отложен до 2026 года.
Ранее URA.RU писало, что в рамках закона о «гаражной амнистии», который начал действовать с 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года, жители ХМАО активно стали оформлять в собственность земельные участки и гаражи. Всего было зарегистрировано больше 13 тысяч объектов недвижимости.
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