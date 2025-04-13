13 апреля 2025

Власти ХМАО раскрыли населенные пункты с самым дорогим бензином

Самый дорогой бензин в ХМАО продают в Нижневартовске и Салыме
© Служба новостей «URA.RU»
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Самый дорогой бензин в ХМАО продают в Нижневартовске и Салыме
Самый дорогой бензин в ХМАО продают в Нижневартовске и Салыме Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа раскрыли населенные пункты, где продается самое дорогое автомобильное топливо. По данным окружного департамента экономразвития, самая высокая цена на бензин зафиксирована в Нижневартовске, Салыме Нефтеюганского района и Угуте Сургутского района.

«Самая высокая цена на бензин АИ-92 зафиксирована в поселке Угут Сургутского района — 63 рубля за литр, на АИ-95 — в поселке Салым Нефтеюганского района, где литр стоит 68,50 рубля. АИ-98 дороже всего в Нижневартовске — 80 рублей», — указано в актуальном отчете департамента на официальном сайте.

В ведомстве также отметили, что самые высокие цены на дизельное топливо — 90 рублей за литр — зафиксированы в Салыме Нефтеюганского района. Стоимость сжиженного газа для автомобилей максимальна в Угуте (32,69 рубля за литр), который находится в Сургутском районе.

Ранее URA.RU писало, что самый дешевый бензин продают  в Мегионе и Урае. Самые низкие цены на дизельное топливо — 71 рубль за литр — в поселке Сергино Октябрьского района.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа раскрыли населенные пункты, где продается самое дорогое автомобильное топливо. По данным окружного департамента экономразвития, самая высокая цена на бензин зафиксирована в Нижневартовске, Салыме Нефтеюганского района и Угуте Сургутского района. «Самая высокая цена на бензин АИ-92 зафиксирована в поселке Угут Сургутского района — 63 рубля за литр, на АИ-95 — в поселке Салым Нефтеюганского района, где литр стоит 68,50 рубля. АИ-98 дороже всего в Нижневартовске — 80 рублей», — указано в актуальном отчете департамента на официальном сайте. В ведомстве также отметили, что самые высокие цены на дизельное топливо — 90 рублей за литр — зафиксированы в Салыме Нефтеюганского района. Стоимость сжиженного газа для автомобилей максимальна в Угуте (32,69 рубля за литр), который находится в Сургутском районе. Ранее URA.RU писало, что самый дешевый бензин продают  в Мегионе и Урае. Самые низкие цены на дизельное топливо — 71 рубль за литр — в поселке Сергино Октябрьского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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