Власти ХМАО раскрыли населенные пункты с самым дорогим бензином

Власти Ханты-Мансийского автономного округа раскрыли населенные пункты, где продается самое дорогое автомобильное топливо. По данным окружного департамента экономразвития, самая высокая цена на бензин зафиксирована в Нижневартовске, Салыме Нефтеюганского района и Угуте Сургутского района.
«Самая высокая цена на бензин АИ-92 зафиксирована в поселке Угут Сургутского района — 63 рубля за литр, на АИ-95 — в поселке Салым Нефтеюганского района, где литр стоит 68,50 рубля. АИ-98 дороже всего в Нижневартовске — 80 рублей», — указано в актуальном отчете департамента на официальном сайте.
В ведомстве также отметили, что самые высокие цены на дизельное топливо — 90 рублей за литр — зафиксированы в Салыме Нефтеюганского района. Стоимость сжиженного газа для автомобилей максимальна в Угуте (32,69 рубля за литр), который находится в Сургутском районе.
Ранее URA.RU писало, что самый дешевый бензин продают в Мегионе и Урае. Самые низкие цены на дизельное топливо — 71 рубль за литр — в поселке Сергино Октябрьского района.
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