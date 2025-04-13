«Показания не соответствуют словарному запасу»: уголовное дело главы миграции ХМАО разваливают

Адвокат Игорь Даскал, представитель ключевого свидетеля со стороны обвинения Шермахмада Норова на заседании суда по делу экс-главы управления миграции УМВД ХМАО Оксаны Семеновой, обвиняемой во взятках, заявил, что протоколы допроса его доверителя были подделаны. Об этом сообщил журналист URA.RU из зала заседания.
«Допроса, как того требуют нормы уголовно-процессуального права, не было. Протоколы были изготовлены заранее», — заявил адвокат.
В качестве доказательств он предоставил суду копию журнала регистраций в дни посещений им и его подзащитным здания следственного комитета. Из них следует, что время прибытия адвоката и свидетеля разнятся со временем, указанным в протоколе допроса. Также суду было предоставлено заключение эксперта, проводившего лингвистическую экспертизу протоколов. «Исследование установило, что показания, изложенные в протоколах допроса, не соответствуют его [свидетеля] общей речевой компетенции и словарному запасу», — зачитал Даскал заключение эксперта.
Специалист также выступила на суде и подтвердила заключение. По словам ведущего эксперта экспертно-криминалистического центра Оксаны Корлыхановой, свидетель Норов не мог дать те показания, которые зафиксированные в протоколе, «так как не владеет русским языком на таком уровне».
«Он хорошо ориентируется в разговорной лексике, использует простые предложения на русском языке достаточно хорошо. Но видно, что русский язык для него не родной», — рассказала эксперт.
При этом протокол допроса, по утверждению эксперта, составлен человеком с более высоким уровнем русского языка. Доказательства были приобщены судом к материалам дела.
По версии следствия, гендиректор компании «Норстрой» Шермахмад Норов дал взятку Семеновой в 230 тысяч рублей за оформление патентов мигрантам без очереди. После он отказался от показаний и заявил, что они были даны под давлением.
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