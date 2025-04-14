Ученый из ХМАО разрабатывает квантовый компьютер для разработки новых лекарств

Младший научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук Никита Семенин из ХМАО активно участвует в разработке квантовых технологий, что может значительно ускорить прогресс в области фармацевтики и энергетики. Он занимается теоретическим и численным моделированием лазерных импульсов для улучшения качества квантовых операций на ионах.
«Исследования помогут ускорить научные открытия в фармацевтике и энергетике. Например, квантовый компьютер сможет быстрее создавать точное моделирование сложных молекулярных структур при разработке новых лекарств и аккумуляторов», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально».
Ученый из Югры уже достиг заметных успехов: бронза в «Квантовых технологиях» и две золотые медали по «Физике». Также молодой исследователь получает стипендию президента РФ, выделяемую аспирантам за работу в приоритетных научных сферах.
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