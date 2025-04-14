14 апреля 2025

Ученый из ХМАО разрабатывает квантовый компьютер для разработки новых лекарств

Исследования ученого из ХМАО Никиты Семенина помогут разработать новые лекарства
© Служба новостей «URA.RU»
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Исследования ученого помогут ускорить создание точных моделей сложных молекулярных структур (архивное фото)
Исследования ученого помогут ускорить создание точных моделей сложных молекулярных структур (архивное фото) Фото:

Младший научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук Никита Семенин из ХМАО активно участвует в разработке квантовых технологий, что может значительно ускорить прогресс в области фармацевтики и энергетики. Он занимается теоретическим и численным моделированием лазерных импульсов для улучшения качества квантовых операций на ионах.

«Исследования помогут ускорить научные открытия в фармацевтике и энергетике. Например, квантовый компьютер сможет быстрее создавать точное моделирование сложных молекулярных структур при разработке новых лекарств и аккумуляторов», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально».

Ученый из Югры уже достиг заметных успехов: бронза в «Квантовых технологиях» и две золотые медали по «Физике». Также молодой исследователь получает стипендию президента РФ, выделяемую аспирантам за работу в приоритетных научных сферах.

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Младший научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук Никита Семенин из ХМАО активно участвует в разработке квантовых технологий, что может значительно ускорить прогресс в области фармацевтики и энергетики. Он занимается теоретическим и численным моделированием лазерных импульсов для улучшения качества квантовых операций на ионах. «Исследования помогут ускорить научные открытия в фармацевтике и энергетике. Например, квантовый компьютер сможет быстрее создавать точное моделирование сложных молекулярных структур при разработке новых лекарств и аккумуляторов», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально». Ученый из Югры уже достиг заметных успехов: бронза в «Квантовых технологиях» и две золотые медали по «Физике». Также молодой исследователь получает стипендию президента РФ, выделяемую аспирантам за работу в приоритетных научных сферах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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