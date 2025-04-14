Украина уже 34 дня как согласилась на перемирие, предложенное Вашингтоном. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, таким образом начав отсчет со дня, когда Киев договорился с США о прекращении боевых действий без учета мнения России. Лидер заявил, что украинцы готовы к миру «прямо сейчас».
«Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня... Мы не просто готовы к миру быстро — Украина не хотела ни секунды [конфликта]», — сказал Зеленский в своем аккаунте в соцсети X.
Киев неоднократно нарушал условия и договоренности, которые были поддержаны Россией. Президент РФ Владимир Путин 18 марта согласился на предложение Дональда Трампа о 30-дневном двустороннем прекращении атак по энергетическим объектам, и с тех пор Россия не наносила удары. Однако, несмотря на заявление Киева о прекращении атак, Украина атаковала российские энергетические объекты, в частности подстанции в Запорожской и Белгородской областях, что привело к отключению электроэнергии в этих районах.
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