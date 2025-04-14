14 апреля 2025

Зеленский начал отсчет дней с тех пор, как захотел перемирия

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Зеленский пожаловался, что Россия не согласилась на его условия перемирия
Зеленский пожаловался, что Россия не согласилась на его условия перемирия Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина уже 34 дня как согласилась на перемирие, предложенное Вашингтоном. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, таким образом начав отсчет со дня, когда Киев договорился с США о прекращении боевых действий без учета мнения России. Лидер заявил, что украинцы готовы к миру «прямо сейчас».

«Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня... Мы не просто готовы к миру быстро — Украина не хотела ни секунды [конфликта]», — сказал Зеленский в своем аккаунте в соцсети X.

Киев неоднократно нарушал условия и договоренности, которые были поддержаны Россией. Президент РФ Владимир Путин 18 марта согласился на предложение Дональда Трампа о 30-дневном двустороннем прекращении атак по энергетическим объектам, и с тех пор Россия не наносила удары. Однако, несмотря на заявление Киева о прекращении атак, Украина атаковала российские энергетические объекты, в частности подстанции в Запорожской и Белгородской областях, что привело к отключению электроэнергии в этих районах.

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Украина уже 34 дня как согласилась на перемирие, предложенное Вашингтоном. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, таким образом начав отсчет со дня, когда Киев договорился с США о прекращении боевых действий без учета мнения России. Лидер заявил, что украинцы готовы к миру «прямо сейчас». «Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня... Мы не просто готовы к миру быстро — Украина не хотела ни секунды [конфликта]», — сказал Зеленский в своем аккаунте в соцсети X. Киев неоднократно нарушал условия и договоренности, которые были поддержаны Россией. Президент РФ Владимир Путин 18 марта согласился на предложение Дональда Трампа о 30-дневном двустороннем прекращении атак по энергетическим объектам, и с тех пор Россия не наносила удары. Однако, несмотря на заявление Киева о прекращении атак, Украина атаковала российские энергетические объекты, в частности подстанции в Запорожской и Белгородской областях, что привело к отключению электроэнергии в этих районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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