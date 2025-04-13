Врачи ХМАО назвали главную опасность переношенной беременности

Врачи из перинатального центра Нижневартовска заявили, что главная опасность переношенной беременности — это нехватка кислорода для плода. Об этом медики рассказали в своих соцсетях.
«Переношенная беременность может негативно сказаться на процессе родов и здоровье новорожденного, так как стареющая плацента приводит к нехватке кислорода и питательных веществ для плода. Кроме того, зачастую новорожденные имеют большой вес и размеры головы, что затрудняет роды и повышает риск родовых травм», — написали врачи на странице роддома «ВКонтакте».
Беременность считается переношенной, если продолжается более 42 недель, при этом ребенок рождается с признаками перезрелости. Этому способствуют следующие факторы: патологии эндокринной и репродуктивной систем, изменения в плаценте, нарушения в развитии плода, психологические факторы и запоздалые роды в анамнезе.
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