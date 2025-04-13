13 апреля 2025

Врачи ХМАО назвали главную опасность переношенной беременности

Врачи из Нижневартовска рассказали о главной опасности переношенной беременности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стареющая плацента приводит к нехватке кислорода и питательных веществ для плода
Стареющая плацента приводит к нехватке кислорода и питательных веществ для плода Фото:

Врачи из перинатального центра Нижневартовска заявили, что главная опасность переношенной беременности — это нехватка кислорода для плода. Об этом медики рассказали в своих соцсетях.

«Переношенная беременность может негативно сказаться на процессе родов и здоровье новорожденного, так как стареющая плацента приводит к нехватке кислорода и питательных веществ для плода. Кроме того, зачастую новорожденные имеют большой вес и размеры головы, что затрудняет роды и повышает риск родовых травм», — написали врачи на странице роддома «ВКонтакте».

Беременность считается переношенной, если продолжается более 42 недель, при этом ребенок рождается с признаками перезрелости. Этому способствуют следующие факторы: патологии эндокринной и репродуктивной систем, изменения в плаценте, нарушения в развитии плода, психологические факторы и запоздалые роды в анамнезе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи из перинатального центра Нижневартовска заявили, что главная опасность переношенной беременности — это нехватка кислорода для плода. Об этом медики рассказали в своих соцсетях. «Переношенная беременность может негативно сказаться на процессе родов и здоровье новорожденного, так как стареющая плацента приводит к нехватке кислорода и питательных веществ для плода. Кроме того, зачастую новорожденные имеют большой вес и размеры головы, что затрудняет роды и повышает риск родовых травм», — написали врачи на странице роддома «ВКонтакте». Беременность считается переношенной, если продолжается более 42 недель, при этом ребенок рождается с признаками перезрелости. Этому способствуют следующие факторы: патологии эндокринной и репродуктивной систем, изменения в плаценте, нарушения в развитии плода, психологические факторы и запоздалые роды в анамнезе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...