Жительница ХМАО отсудила у больницы 200 тысяч за ожог, полученный на операции

Югорский районный суд взыскал с городской больницы 200 тысяч рублей в пользу пациентки, получившей ожог третьей степени во время плановой операции. Об этом сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции ХМАО «Суды Югры».
«Во время операции на электрод попала жидкость, что привело к удару током и ожогу предплечья», — подтвердил лечащий врач в ходе заседания. Представитель медучреждения частично признал вину, предложив компенсацию в 25 тысяч рублей, однако суд счел требования истца обоснованными.
Экспертиза установила, что пациентке был причинен вред здоровью средней тяжести из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Изначально женщина требовала 500 тысяч рублей, но суд снизил сумму, учтя позицию ответчика, который признал вину.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске, где пациентка после родов лишилась матки из-за ошибки медиков, вызвал резонанс и привлек внимание главы следственного комитета России Александра Бастрыкина. В ответ на обвинения в ненадлежащем оказании медицинской помощи было возбуждено уголовное дело.
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