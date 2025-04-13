13 апреля 2025
12 апреля 2025

Жительница ХМАО отсудила у больницы 200 тысяч за ожог, полученный на операции

© Служба новостей «URA.RU»
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Больницу оштрафовали на 200 тысяч рублей за ожог пациентки на операционном столе
Больницу оштрафовали на 200 тысяч рублей за ожог пациентки на операционном столе Фото:

Югорский районный суд взыскал с городской больницы 200 тысяч рублей в пользу пациентки, получившей ожог третьей степени во время плановой операции. Об этом сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции ХМАО «Суды Югры».

«Во время операции на электрод попала жидкость, что привело к удару током и ожогу предплечья», — подтвердил лечащий врач в ходе заседания. Представитель медучреждения частично признал вину, предложив компенсацию в 25 тысяч рублей, однако суд счел требования истца обоснованными.

Экспертиза установила, что пациентке был причинен вред здоровью средней тяжести из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Изначально женщина требовала 500 тысяч рублей, но суд снизил сумму, учтя позицию ответчика, который признал вину.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске, где пациентка после родов лишилась матки из-за ошибки медиков, вызвал резонанс и привлек внимание главы следственного комитета России Александра Бастрыкина. В ответ на обвинения в ненадлежащем оказании медицинской помощи было возбуждено уголовное дело.

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Югорский районный суд взыскал с городской больницы 200 тысяч рублей в пользу пациентки, получившей ожог третьей степени во время плановой операции. Об этом сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции ХМАО «Суды Югры». «Во время операции на электрод попала жидкость, что привело к удару током и ожогу предплечья», — подтвердил лечащий врач в ходе заседания. Представитель медучреждения частично признал вину, предложив компенсацию в 25 тысяч рублей, однако суд счел требования истца обоснованными. Экспертиза установила, что пациентке был причинен вред здоровью средней тяжести из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Изначально женщина требовала 500 тысяч рублей, но суд снизил сумму, учтя позицию ответчика, который признал вину. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске, где пациентка после родов лишилась матки из-за ошибки медиков, вызвал резонанс и привлек внимание главы следственного комитета России Александра Бастрыкина. В ответ на обвинения в ненадлежащем оказании медицинской помощи было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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