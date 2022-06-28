Екатеринбуржца, обманувшего World of Tanks, хотят посадить

Андрей Кирсанов продавал ботов игрокам World of Tanks Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура попросила суд отправить в колонию на полтора года екатеринбуржца Андрея Кирсанова, которого обвиняют в создании вредоносных программ, навредивших игре World of Tanks на 670 миллионов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

«Прокуратура запросила для Андрея Кирсанова один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе. Дело Кирсанова начали рассматривать в Екатеринбурге 9 июня.

По версии следствия, Кирсанов продавал геймерам программы, позволяющие быстро и просто выигрывать в World of Tanks. При этом, как посчитали специалисты компании-разработчика, Кирсанов нанес игре ущерб на 670 миллионов.

Дело Кирсанова начали рассматривать в Москве, однако потом отправили в Екатеринбург. Суд над екатеринбуржцем стал прецедентным для России, где еще ни разу не судили геймеров за вмешательство в процесс игры.