Екатеринбуржца, обманувшего World of Tanks, хотят посадить

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймеры, ворлд оф тэнкс
Андрей Кирсанов продавал ботов игрокам World of Tanks Фото:

Прокуратура попросила суд отправить в колонию на полтора года екатеринбуржца Андрея Кирсанова, которого обвиняют в создании вредоносных программ, навредивших игре World of Tanks на 670 миллионов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

«Прокуратура запросила для Андрея Кирсанова один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе. Дело Кирсанова начали рассматривать в Екатеринбурге 9 июня.

По версии следствия, Кирсанов продавал геймерам программы, позволяющие быстро и просто выигрывать в World of Tanks. При этом, как посчитали специалисты компании-разработчика, Кирсанов нанес игре ущерб на 670 миллионов.

Дело Кирсанова начали рассматривать в Москве, однако потом отправили в Екатеринбург. Суд над екатеринбуржцем стал прецедентным для России, где еще ни разу не судили геймеров за вмешательство в процесс игры.

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Прокуратура попросила суд отправить в колонию на полтора года екатеринбуржца Андрея Кирсанова, которого обвиняют в создании вредоносных программ, навредивших игре World of Tanks на 670 миллионов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. «Прокуратура запросила для Андрея Кирсанова один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе. Дело Кирсанова начали рассматривать в Екатеринбурге 9 июня. По версии следствия, Кирсанов продавал геймерам программы, позволяющие быстро и просто выигрывать в World of Tanks. При этом, как посчитали специалисты компании-разработчика, Кирсанов нанес игре ущерб на 670 миллионов. Дело Кирсанова начали рассматривать в Москве, однако потом отправили в Екатеринбург. Суд над екатеринбуржцем стал прецедентным для России, где еще ни разу не судили геймеров за вмешательство в процесс игры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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