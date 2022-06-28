Екатеринбуржец признал, что обманул World of Tanks на 670 млн

По версии следствия, Андрей Кирсанов создавал ботов, помогающих победить в игре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Екатеринбурга Андрей Кирсанов признал свою вину в создании программ, навредивших игре World of Tanks на 670 млн. Об этом он заявил в зале заседания Верх-Исетского районного суда.

«Признаю [вину в обмане создателей игры]», — цитирует ответ Кирсанова судье корреспондент ТАСС. Екатеринбуржца подозревают в создании читов, с помощью которых игроки могли достигать успехов в игре, не покупая ничего на официальном сайте World of Tanks.

По оценкам специалистов компании-разработчика, Кирсанов принес ущерб в 670 млн рублей. Вредоносные программы екатеринбуржец предположительно продавал другим игрокам, которые могли легче выиграть соперников.

URA.RU обратилось в пресс-службу Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга. Там не ответили на звонок журналиста.

Дело Кирсанова начали рассматривать в Черемушкинском суде Москвы, однако позднее передали в Екатеринбург. Процесс стартовал 9 июня. Суд над екатеринбуржцем стал прецедентным для России, где еще ни разу не судили геймеров за вмешательство в процесс игры.