В Совбезе обвинили США в величайшей в истории краже активов РФ

Заморозка российских активов странами Запада является одной из величайших краж в истории. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.
«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — сказал Венедиктов в интервью РИА «Новости».
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Заморозка российских активов странами Запада является одной из величайших краж в истории. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов. «Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — сказал Венедиктов в интервью РИА «Новости». За последние 100 дней США заморозили 330 миллиардов долларов российских активов, эти средства они хотят передать Киеву. Страны Запада начали изымать активы РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ заявили, что международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов.