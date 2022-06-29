Челябинский губернатор не нашел слов, узнав про ЧП в маршрутке

Алексей Текслер заявил, что важно закончить реформу городского транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Узнав о ЧП в челябинской маршрутке, во время которого пассажиры вылезали через форточку, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что комментарии здесь излишни. При этом глава региона отметил в своем telegram-канале, что важно завершить обновление общественного транспорта.

«Прочитал в СМИ новость о том, что в Челябинске в маршрутке прямо во время рейса сломалась дверь. Пассажирам пришлось вылезать в прямом смысле слова через форточку. Думаю, комментарии тут излишни», — написал Текслер.

Инцидент с маршруткой №24 произошел в Металлургическом районе на остановке «Авторынок». У общественного транспорта сломалась дверь и пассажиры начали вылезать через форточку, а прохожие помогать женщинам и снимать этот курьез на телефоны.

По словам губернатора, это событие стало лучшей иллюстрация важности современного и экологичного транспорта, который региональные власти закупают для городов области. Текслер пообещал завершить начатый процесс переоснащения транспорта.