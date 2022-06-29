29 июня 2022

Челябинский губернатор не нашел слов, узнав про ЧП в маршрутке

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии Театра кукол после капитального ремонта. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер заявил, что важно закончить реформу городского транспорта Фото:

Узнав о ЧП в челябинской маршрутке, во время которого пассажиры вылезали через форточку, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что комментарии здесь излишни. При этом глава региона отметил в своем telegram-канале, что важно завершить обновление общественного транспорта.

«Прочитал в СМИ новость о том, что в Челябинске в маршрутке прямо во время рейса сломалась дверь. Пассажирам пришлось вылезать в прямом смысле слова через форточку. Думаю, комментарии тут излишни», — написал Текслер.

Инцидент с маршруткой №24 произошел в Металлургическом районе на остановке «Авторынок». У общественного транспорта сломалась дверь и пассажиры начали вылезать через форточку, а прохожие помогать женщинам и снимать этот курьез на телефоны.

По словам губернатора, это событие стало лучшей иллюстрация важности современного и экологичного транспорта, который региональные власти закупают для городов области. Текслер пообещал завершить начатый процесс переоснащения транспорта.

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Узнав о ЧП в челябинской маршрутке, во время которого пассажиры вылезали через форточку, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что комментарии здесь излишни. При этом глава региона отметил в своем telegram-канале, что важно завершить обновление общественного транспорта. «Прочитал в СМИ новость о том, что в Челябинске в маршрутке прямо во время рейса сломалась дверь. Пассажирам пришлось вылезать в прямом смысле слова через форточку. Думаю, комментарии тут излишни», — написал Текслер. Инцидент с маршруткой №24 произошел в Металлургическом районе на остановке «Авторынок». У общественного транспорта сломалась дверь и пассажиры начали вылезать через форточку, а прохожие помогать женщинам и снимать этот курьез на телефоны. По словам губернатора, это событие стало лучшей иллюстрация важности современного и экологичного транспорта, который региональные власти закупают для городов области. Текслер пообещал завершить начатый процесс переоснащения транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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