В Кремле оставили без комментариев арест ректора РАНХиГС

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев ареста ректора РАНХиГС Владимира Мау Фото:

В Кремле воздержались от комментария по поводу домашнего ареста ректора РАНХиГС Владимира Мау и предъявленных ему обвинений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил вопрос URA.RU без ответа.

«Нет. Комментариев не будет», — отметил Песков.

Ректора РАНХиГС Владимира Мау задержали и отправили под домашний арест накануне. Следствие обвиняет его в хищении 21 млн рублей. На суде, когда избиралась мера пресечения для Мау, стало известно, что между ректором академии и бывшим замминистра просвещения России Марины Раковой, в отношении которой расследуется уголовное дело, проводилась очная ставка, сообщает РБК.

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В Кремле воздержались от комментария по поводу домашнего ареста ректора РАНХиГС Владимира Мау и предъявленных ему обвинений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил вопрос URA.RU без ответа. «Нет. Комментариев не будет», — отметил Песков. Ректора РАНХиГС Владимира Мау задержали и отправили под домашний арест накануне. Следствие обвиняет его в хищении 21 млн рублей. На суде, когда избиралась мера пресечения для Мау, стало известно, что между ректором академии и бывшим замминистра просвещения России Марины Раковой, в отношении которой расследуется уголовное дело, проводилась очная ставка, сообщает РБК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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