В Кремле оставили без комментариев арест ректора РАНХиГС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев ареста ректора РАНХиГС Владимира Мау Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле воздержались от комментария по поводу домашнего ареста ректора РАНХиГС Владимира Мау и предъявленных ему обвинений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил вопрос URA.RU без ответа.

«Нет. Комментариев не будет», — отметил Песков.

Ректора РАНХиГС Владимира Мау задержали и отправили под домашний арест накануне. Следствие обвиняет его в хищении 21 млн рублей. На суде, когда избиралась мера пресечения для Мау, стало известно, что между ректором академии и бывшим замминистра просвещения России Марины Раковой, в отношении которой расследуется уголовное дело, проводилась очная ставка, сообщает РБК.