В Перми создали разработку, на которую Google потратил миллиарды

Разработка пермских ученых улучшает систему распознавания лиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ) научили систему распознавания лиц отличать близнецов. Разработка, внедренная специалистами вуза, способна также распознавать на фотографиях одного человека разного возраста. На подобное изобретение компания Google потратила миллиарды долларов.

«Во время анализа учитываются лица разного пола, возраста, изменение лица через фоторобот, наклоны и повороты. Кроме того, программа учитывает разные условия жизни близнецов, которые по-разному отразились на элементах лица в большей или меньшей степени», — приводит слова доцента кафедры автоматики и телемеханики Юрия Липина пресс-служба ПНИПУ.

Система автоматически корректирует яркость и контрастность фото и видео, а потом пропускает их через специальный фильтр. Полученные данные учитываются при сравнении изображений. Это позволяет с высокой точностью отличить друг от друга двух максимально похожих людей. Из базы данных, состоящей из десятков человек система смогла распознать 99%. В ПНИПУ уточнили, что по данным «Википедии», на подобную разработку американская компания Google потратила более 2 миллиардов долларов.

URА.RU также сообщало, что разработка пермских ученых поможет российским металлургам. Это новый способ отливки деталей сложных форм, снижающий риск брака на производстве.

Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

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