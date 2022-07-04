Разработка пермских ученых поможет российским металлургам

Разработка пермских ученых снижает риск брака при производстве сложных деталей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) создали разработку, которая поможет российской металлургической промышленности. Это новый способ отливки деталей сложных форм, благодаря которому снижается риск производственного брака.

«Для создания металлической детали сложной формы сначала создают ее копию из специальной восковой композиции. Воск заливают в пресс-форму. Чтобы он не прилипал к поверхности металла, композицию покрывают смазкой с водоотталкивающими свойствами. На предприятиях применяют водно-коллоидные составы. Но их недостаток в том, что они не всегда могут качественно смочить воск. Из-за этого возникают проблемы с качеством лицевого слоя формы и браком изделий», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Ученые решили обработать воск озоном. Эксперимент показал, что после такой процедуры качество деталей заметно повысилось. По мнению разработчиков, эта технология будет перспективна для внедрения в металлургической промышленности и машиностроении.

URA.RU также сообщало, что ученые Пермского Политеха создали нейросеть, которая поможет тренировать спортсменов. Кроме того, специалисты ПНИПУ изобрели новый способ борьбы с засухой.

Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.