Синоптики предупредили жителей ХМАО о сильном ветре с жарой

11 июля 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

В ХМАО ожидается жаркая погода до +30 °С, при этом местами будет ветреная погода с порывами до 14 м/с Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ХМАО 11 июля на отдельных территориях ожидается ветреная погода с порывами до 14 м/с. При этом в регионе сохранится высокая температура — днем максимум до +30 °C. Об этом сообщили в Гидрометцентре Югры. «В понедельник, 11 июля в Югре ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах порывы ветра до 14 м/с. В остальном по региону ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура днем +25,+30 °С, ночью +15,+20 °С», — следует из прогноза погоды Гидрометцентра ХМАО. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Нижневартовске 11 июля днем облачно с прояснениями, а температура воздуха поднимется до +25°С. Аналогичная максимальная температура в Сургуте. Тем временем в Ханты-Мансийске столбик термометра поднимется до +26 °C. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО 11 июля на отдельных территориях ожидается ветреная погода с порывами до 14 м/с. При этом в регионе сохранится высокая температура — днем максимум до +30 °C. Об этом сообщили в Гидрометцентре Югры. «В понедельник, 11 июля в Югре ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах порывы ветра до 14 м/с. В остальном по региону ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура днем +25,+30 °С, ночью +15,+20 °С», — следует из прогноза погоды Гидрометцентра ХМАО. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Нижневартовске 11 июля днем облачно с прояснениями, а температура воздуха поднимется до +25°С. Аналогичная максимальная температура в Сургуте. Тем временем в Ханты-Мансийске столбик термометра поднимется до +26 °C.