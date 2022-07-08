В 48 регионах РФ началось формирование ОНК

В 48 регионах России началось формирование нового состава общественных наблюдательных комиссии, которые будут следить за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Об этом сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
«8 июля 2022 г. начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественных наблюдательных комиссий субъектов Российской Федерации. Общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям предлагается принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественных наблюдательных комиссий и в течение 60 дней направить на имя Михеевой Л.Ю. соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федеральным законом», — приводит слова Михеевой telegram-канал ОП.
Ранее Общественная палата РФ осталась председателем Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ). Лидия Михеева сообщила, что Ассоциация, которая занимается выработкой решений по социальным, экономическим и экологическим вопросам национальной повестки дня, продолжит работу под руководством России.
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В 48 регионах России началось формирование нового состава общественных наблюдательных комиссии, которые будут следить за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Об этом сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. «8 июля 2022 г. начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественных наблюдательных комиссий субъектов Российской Федерации. Общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям предлагается принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественных наблюдательных комиссий и в течение 60 дней направить на имя Михеевой Л.Ю. соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федеральным законом», — приводит слова Михеевой telegram-канал ОП. Ранее Общественная палата РФ осталась председателем Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ). Лидия Михеева сообщила, что Ассоциация, которая занимается выработкой решений по социальным, экономическим и экологическим вопросам национальной повестки дня, продолжит работу под руководством России.