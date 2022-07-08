Обломов, попав в «черный список», отменил концерт в Екатеринбурге. Скрин

08 июля 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Артист не будет выступать в Екатеринбурге 12-го июля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певец Вася Обломов (Василий Гончаров) после попадания в список «нежелательных» артистов, сообщил в своих соцсетях, что сентябрьский концерт в Екатеринбурге отменяется. Артист отметил, что это произошло «по независящим ни от него, ни от организатора обстоятельствам». «Екатеринбург! К сожалению, по независящим ни от нас, ни от организатора обстоятельствам сентябрьский концерт в Бен Холле отменяется. Мы не переносим дату — концерта не будет. Билеты можно сдать по месту приобретения, начиная с 12-го июля. Повлиять на эту ситуацию со своей стороны мы никак не можем. Извините», — написал Обломов. Корреспондент URA.RU направил запрос Василию Гончарову с просьбой пояснить, почему был отменен концерт. На момент публикации ответ от певца не пришел. Ранее издание «Фонтанка.ру» опубликовало список «нежелательных» артистов. Документ оказался в распоряжении издания. По их информации, в список попали 37 фамилий. В нем артисты, которые отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Среди них — рэп-исполнители Noize MC, Oxxxymiron, Face (Иван Дремин, признан иноагентом), Morgenshtern (Алишер Валеев, признан иноагентом), певицы Земфира, Манижа, Гречка, Дора, а также группы Little Big, «Би-2», «Кровосток» и Anacondaz. Среди свердловских артистов в списке — Монеточка и Вера Мусаелян, солистка группы «Алоэ Вера». Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Василий Гончаров — 38-летний музыкант из Ростона-на-Дону. Вокалист, поэт, композитор и музыкальный продюсер. Основатель и лидер группы «Чебоза». Более известен как Вася Обломов в связи с созданием одноименного музыкального проекта. Один из основателей и участник музыкально-поэтического проекта «Господин хороший». Общественный деятель. Скрин поста Обломова в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певец Вася Обломов (Василий Гончаров) после попадания в список «нежелательных» артистов, сообщил в своих соцсетях, что сентябрьский концерт в Екатеринбурге отменяется. Артист отметил, что это произошло «по независящим ни от него, ни от организатора обстоятельствам». «Екатеринбург! К сожалению, по независящим ни от нас, ни от организатора обстоятельствам сентябрьский концерт в Бен Холле отменяется. Мы не переносим дату — концерта не будет. Билеты можно сдать по месту приобретения, начиная с 12-го июля. Повлиять на эту ситуацию со своей стороны мы никак не можем. Извините», — написал Обломов. Корреспондент URA.RU направил запрос Василию Гончарову с просьбой пояснить, почему был отменен концерт. На момент публикации ответ от певца не пришел. Ранее издание «Фонтанка.ру» опубликовало список «нежелательных» артистов. Документ оказался в распоряжении издания. По их информации, в список попали 37 фамилий. В нем артисты, которые отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Среди них — рэп-исполнители Noize MC, Oxxxymiron, Face (Иван Дремин, признан иноагентом), Morgenshtern (Алишер Валеев, признан иноагентом), певицы Земфира, Манижа, Гречка, Дора, а также группы Little Big, «Би-2», «Кровосток» и Anacondaz. Среди свердловских артистов в списке — Монеточка и Вера Мусаелян, солистка группы «Алоэ Вера». Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Василий Гончаров — 38-летний музыкант из Ростона-на-Дону. Вокалист, поэт, композитор и музыкальный продюсер. Основатель и лидер группы «Чебоза». Более известен как Вася Обломов в связи с созданием одноименного музыкального проекта. Один из основателей и участник музыкально-поэтического проекта «Господин хороший». Общественный деятель.