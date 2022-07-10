В Первоуральске (Свердловская область) жители установили рекорд города по упражнению на пресс. Коллективно они выполнили 11307 повторов, сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».
«Общими усилиями установили рекорд города по упражнению на пресс — 11307 раз!», — говорится в сообщении. Рекорд города поставили 29 участников.
Победителем в личном зачете стала Дарья Пискунова. Она выполнила 580 подъемов туловища из положения лежа, оставив позади опытных спортсменов. Вторую строчку занял — один из самых юных участников, Александр Котов. Он сделал 570 подъемов. На третьем месте — Арсений Ларионов, 568 подъемов.
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В Первоуральске (Свердловская область) жители установили рекорд города по упражнению на пресс. Коллективно они выполнили 11307 повторов, сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Общими усилиями установили рекорд города по упражнению на пресс — 11307 раз!», — говорится в сообщении. Рекорд города поставили 29 участников. Победителем в личном зачете стала Дарья Пискунова. Она выполнила 580 подъемов туловища из положения лежа, оставив позади опытных спортсменов. Вторую строчку занял — один из самых юных участников, Александр Котов. Он сделал 570 подъемов. На третьем месте — Арсений Ларионов, 568 подъемов.