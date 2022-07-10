Экономист рассказал, когда подешевеет бензин в России

11 июля 2022 в 05:35 Размер текста - 17 +

Бензин может существенно подешеветь через полгода, считает эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость бензина на АЗС в России может заметно снизиться через полгода. Так считает считает эксперт топливного рынка Олег Ашихмин. По его словам, сейчас заметно снизились оптовые цены на топливо, однако розничные цены остались на прежнем уровне. Как утверждает эксперт, операторы российских АЗС могут сбавить стоимость бензина для потребителей, однако для этого оптовые цены на топливо не должны повышаться до начала 2023 года. «Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз», — заявил экономист в беседе с радио Sputnik. В конце мая биржевые цены на бензин в России упали до минимальных значений за два года. Так, цена АИ-92 упал ниже 36,8 тысяч рублей за тонну. Снижение потребительских цен на автомобильный бензин в 29 субъектах страны составило 0,3% и более. В частности, в топ-10 субъектов РФ с самыми низкими ценами на топливо попала Челябинская область. Заметное снижение цен на бензин и газ фиксировали и на пермских АЗС. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Стоимость бензина на АЗС в России может заметно снизиться через полгода. Так считает считает эксперт топливного рынка Олег Ашихмин. По его словам, сейчас заметно снизились оптовые цены на топливо, однако розничные цены остались на прежнем уровне. Как утверждает эксперт, операторы российских АЗС могут сбавить стоимость бензина для потребителей, однако для этого оптовые цены на топливо не должны повышаться до начала 2023 года. «Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз», — заявил экономист в беседе с радио Sputnik. В конце мая биржевые цены на бензин в России упали до минимальных значений за два года. Так, цена АИ-92 упал ниже 36,8 тысяч рублей за тонну. Снижение потребительских цен на автомобильный бензин в 29 субъектах страны составило 0,3% и более. В частности, в топ-10 субъектов РФ с самыми низкими ценами на топливо попала Челябинская область. Заметное снижение цен на бензин и газ фиксировали и на пермских АЗС.