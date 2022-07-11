Поклонник Клавы Коки посвятил ей песню, чтобы она его заметила. Видео

11 июля 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Клава Кока заценила клип Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Любитель творчества Клавы Коки снял клип и написал песню в честь певицы из Екатеринбурга. Видео с фанатом музыкальная исполнительница опубликовала у себя в telegram-канале. «Мои подписчики-парни часто спрашивают, как со мной познакомиться, как сделать так, чтобы я их заметила. А вот чел взял и первый трек написал про меня, еще и клип снял. Кстати очень милый», — написала певица. Также она приложила к посту видео. Певица Клава Кока не афиширует свою личную жизнь. О своих душевных переживаниях она рассказывала лишь тогда, когда рассталась с блогером Димой Гордеем. С ним исполнительница встречалась два года. При этом певица порой намекает, что у нее есть поклонники, один из них даже подарил ей украшение. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Любитель творчества Клавы Коки снял клип и написал песню в честь певицы из Екатеринбурга. Видео с фанатом музыкальная исполнительница опубликовала у себя в telegram-канале. «Мои подписчики-парни часто спрашивают, как со мной познакомиться, как сделать так, чтобы я их заметила. А вот чел взял и первый трек написал про меня, еще и клип снял. Кстати очень милый», — написала певица. Также она приложила к посту видео. Певица Клава Кока не афиширует свою личную жизнь. О своих душевных переживаниях она рассказывала лишь тогда, когда рассталась с блогером Димой Гордеем. С ним исполнительница встречалась два года. При этом певица порой намекает, что у нее есть поклонники, один из них даже подарил ей украшение.