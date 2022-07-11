Поклонник Клавы Коки посвятил ей песню, чтобы она его заметила. Видео

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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Клава Кока заценила клип Фото:

Любитель творчества Клавы Коки снял клип и написал песню в честь певицы из Екатеринбурга. Видео с фанатом музыкальная исполнительница опубликовала у себя в telegram-канале.

«Мои подписчики-парни часто спрашивают, как со мной познакомиться, как сделать так, чтобы я их заметила. А вот чел взял и первый трек написал про меня, еще и клип снял. Кстати очень милый», — написала певица. Также она приложила к посту видео.

Певица Клава Кока не афиширует свою личную жизнь. О своих душевных переживаниях она рассказывала лишь тогда, когда рассталась с блогером Димой Гордеем. С ним исполнительница встречалась два года. При этом певица порой намекает, что у нее есть поклонники, один из них даже подарил ей украшение.

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Любитель творчества Клавы Коки снял клип и написал песню в честь певицы из Екатеринбурга. Видео с фанатом музыкальная исполнительница опубликовала у себя в telegram-канале. «Мои подписчики-парни часто спрашивают, как со мной познакомиться, как сделать так, чтобы я их заметила. А вот чел взял и первый трек написал про меня, еще и клип снял. Кстати очень милый», — написала певица. Также она приложила к посту видео. Певица Клава Кока не афиширует свою личную жизнь. О своих душевных переживаниях она рассказывала лишь тогда, когда рассталась с блогером Димой Гордеем. С ним исполнительница встречалась два года. При этом певица порой намекает, что у нее есть поклонники, один из них даже подарил ей украшение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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