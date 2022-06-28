Клава Кока показала поклонникам, как на ней лопнуло платье. «Маленькие извращенцы хотели голую Коку»

28 июня 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Певице быстро нашли новый наряд, в котором она вышла на съемочную площадку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица и уроженка Екатеринбурга Клава Кока сняла видео о том, как во время подготовки к съемкам на ней разошлось платье. Произошедшим инцидентом она поделилась в своей соцсети. «Представляете, что произошло? Платье лопнуло прямо на мне. Сломалась молния, и теперь мне не в чем идти в кадр. Что делать? У меня нет ничего с собой кроме домашней футболочки», — рассказала Клава Кока. После этого к ней подошли стилисты и стали предлагать свою одежду для съемок. В итоге певице предложили надеть белую рубашку, которую нашли на съемочной площадке, а стилист Айрат отдал свой ремень. «Несмотря на то, что маленькие извращенцы хотели голую Коку, мы с Айратиком нашли вот такой лук (образ — прим. ред.) а-ля Кэрри Брэдшоу из „Секса в большом городе“ (американский сериал — прим.ред.)», — рассказала за кадром девушка-стилист. Сама Кока перечислила всю одежду, которую ей удалось подобрать: чужая рубашка, домашние шорты, ремень стилиста, а также украшение «от одного загадочного парня, который недавно его подарил». Певица Клава Кока родом из Екатеринбурга активно освещает свою жизнь в социальных сетях. Она не боится признаваться в своих неудачах, с радостью делится своими карьерными успехами и закулисной жизнь. Так, например, она показывала, как снимает стресс при помощи конструктора Lego, что любит из еды больше всего и зачем летает в Исландию. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певица и уроженка Екатеринбурга Клава Кока сняла видео о том, как во время подготовки к съемкам на ней разошлось платье. Произошедшим инцидентом она поделилась в своей соцсети. «Представляете, что произошло? Платье лопнуло прямо на мне. Сломалась молния, и теперь мне не в чем идти в кадр. Что делать? У меня нет ничего с собой кроме домашней футболочки», — рассказала Клава Кока. После этого к ней подошли стилисты и стали предлагать свою одежду для съемок. В итоге певице предложили надеть белую рубашку, которую нашли на съемочной площадке, а стилист Айрат отдал свой ремень. «Несмотря на то, что маленькие извращенцы хотели голую Коку, мы с Айратиком нашли вот такой лук (образ — прим. ред.) а-ля Кэрри Брэдшоу из „Секса в большом городе“ (американский сериал — прим.ред.)», — рассказала за кадром девушка-стилист. Сама Кока перечислила всю одежду, которую ей удалось подобрать: чужая рубашка, домашние шорты, ремень стилиста, а также украшение «от одного загадочного парня, который недавно его подарил». Певица Клава Кока родом из Екатеринбурга активно освещает свою жизнь в социальных сетях. Она не боится признаваться в своих неудачах, с радостью делится своими карьерными успехами и закулисной жизнь. Так, например, она показывала, как снимает стресс при помощи конструктора Lego, что любит из еды больше всего и зачем летает в Исландию.