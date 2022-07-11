Ученые Перми помогут производителям бумаги снизить брак

Новая разработка снизит количество бракованных изделий на 15% Фото: Илья Московец © URA.RU

Ученые Пермского политеха (ПНИПУ) готовятся опробовать новую технологию, которая позволит предприятиям целлюлозно-бумажного комплекса снизить процент брака в продукции. Разработка пермяков — это модернизированный аналог дорогостоящего импортного устройства, которая позволяет улучшить качество бумаги, снижая стоимость производства более чем на 5% за счет обнаружения брака уже на начальных этапах изготовления, рассказали в Минобрнауки РФ.

«Чтобы сократить количество бракованных изделий еще на ранних стадиях производства, в Пермском политехе разработали статистическую модель прогнозирования показателей качества. Изменение этих показателей на стадиях производственного цикла даст сигнал о необходимости проверки и настройки оборудования, что предотвратит появление брака уже на стадиях отлива, формования и прессования бумажного полотна», — поясняется на сайте ведомства.

Преимуществом разработки является ее легкая масштабируемость, говорят ученые. Внедрение системы проходит в течение 2-3 недель. Разработка выполнена в рамках национального проекта «Наука и университеты».

После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран ввели санкции против России. После этого был взят курс на импортозамещение и замену поставщиков из недружественных стран на местных производителей и разработчиков. Ранее URA.RU рассказывало также о роте цен на офисную бумагу и чековую ленту в марте. Между тем, акционерное общество «Соликамскбумпром» (Соликамск, Пермский край) перестало быть убыточным и закончило прошлый год с прибылью.

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