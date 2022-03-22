22 марта 2022

Пермяки жалуются на резкий рост цен на офисную бумагу

© Служба новостей «URA.RU»
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Бумага подорожала сильно и быстро Фото:
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Жители Пермского края возмутились ростом цен на белую офисную бумагу формата А4 и начали жаловаться антимонопольщикам. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

«В Пермское УФАС за последние пять дней поступило 11 обращений о росте цен на офисную бумагу. Информация была передана в ФАС России, поскольку данный товарный рынок является федеральным», — уточнили в пресс-службе.

На фоне большого количества жалоб ФАС запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую информацию для проверки обоснованности роста цен на бумагу. При выявлении нарушений отдельными продавцами ведомство примет меры реагирования.

За последнюю неделю цены значительно выросли не только на бумагу, но и на чековую ленту для кассовых аппаратов. Это связывают с нарушениями логистических цепочек из-за вводимых санкций в отношении РФ. Западные страны таким образом реагируют на проведение спецоперации России на Украине, направленную на защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевского режима.

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Жители Пермского края возмутились ростом цен на белую офисную бумагу формата А4 и начали жаловаться антимонопольщикам. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС. «В Пермское УФАС за последние пять дней поступило 11 обращений о росте цен на офисную бумагу. Информация была передана в ФАС России, поскольку данный товарный рынок является федеральным», — уточнили в пресс-службе. На фоне большого количества жалоб ФАС запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую информацию для проверки обоснованности роста цен на бумагу. При выявлении нарушений отдельными продавцами ведомство примет меры реагирования. За последнюю неделю цены значительно выросли не только на бумагу, но и на чековую ленту для кассовых аппаратов. Это связывают с нарушениями логистических цепочек из-за вводимых санкций в отношении РФ. Западные страны таким образом реагируют на проведение спецоперации России на Украине, направленную на защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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