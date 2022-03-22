Пермяки жалуются на резкий рост цен на офисную бумагу

Бумага подорожала сильно и быстро Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Пермского края возмутились ростом цен на белую офисную бумагу формата А4 и начали жаловаться антимонопольщикам. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

«В Пермское УФАС за последние пять дней поступило 11 обращений о росте цен на офисную бумагу. Информация была передана в ФАС России, поскольку данный товарный рынок является федеральным», — уточнили в пресс-службе.

На фоне большого количества жалоб ФАС запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую информацию для проверки обоснованности роста цен на бумагу. При выявлении нарушений отдельными продавцами ведомство примет меры реагирования.

За последнюю неделю цены значительно выросли не только на бумагу, но и на чековую ленту для кассовых аппаратов. Это связывают с нарушениями логистических цепочек из-за вводимых санкций в отношении РФ. Западные страны таким образом реагируют на проведение спецоперации России на Украине, направленную на защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевского режима.