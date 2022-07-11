Вуз Перми готовит специалистов, зарабатывающих 72 тысячи в месяц

ПГНИУ выпускает экономистов, зарабатывающих 72 тысячи рублей в месяц Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский классический университет вошел в рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают в сфере экономики и финансов. Средний уровень заработных плат молодых специалистов, окончивших ПГНИУ в 2016—2021 годах, составляет 72 тысячи рублей. Об этом сообщается в исследовании компании Superjob.

«ПГНИУ опустился по показателю средних зарплат выпускников на две строчки за год, с 13-го на 15-е место. Средний размер зарплат выпускников-экономистов за год вырос на 2 000 рублей и составляет сегодня 72 000 в месяц», — говорится в исследовании.

Рейтинг также учитывает долю выпускников, которые ищут работу в том же городе, в котором учились. Приверженность городу обучения среди выпускников ПГНИУ составила 72%.

Всего в рейтинг входят 20 вузов. Первую тройку мест занимают Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московский государственный университет имени Ломоносова. Выпускники этих учебных заведений получают от 130 до 150 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские вузы готовят одних из самых высокооплачиваемых специалистов IT-отрасли. Уровень зарплат айтишников, окончивших вузы в 2016—2021 годах, составляет 100 тысяч рублей.