НМ ЛНР: нацисты нанесли массированный удар по военной части ПВО 13 июля 2022 в 04:00 Размер текста - 17 + Украинские боевики нанесли массированный артиллерийский удар по ПВО Луганска, заявил Андрей Марочко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты нанесли массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО) Луганска. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко. «ВФУ (военные формирования Украины — прим. URA.RU) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале. Он уточнил, что для безопасности мирных граждан были предприняты все возможные меры. Офицер НМ ЛНР отметил, что Украина в очередной раз показала свою террористическую сущность. «Несмотря на то что несколько украинских ракет достигло цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», — резюмировал Марочко. Ранее сообщалось, что вблизи Луганска прогремела серия мощных взрывов, которые привели к масштабному пожару. ВСУ нанесли удар по Новой Каховке американскими ракетными комплексами HIMARS. В результате обстрелов погибли шесть человек. В городе был уничтожен завод ГТМК, важный для всего мира. Также ВСУ обстреляли Белую Березку в Брянской области. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. Украинские националисты нанесли массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО) Луганска. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко. «ВФУ (военные формирования Украины — прим. URA.RU) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале. Он уточнил, что для безопасности мирных граждан были предприняты все возможные меры. Офицер НМ ЛНР отметил, что Украина в очередной раз показала свою террористическую сущность. «Несмотря на то что несколько украинских ракет достигло цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», — резюмировал Марочко. Ранее сообщалось, что вблизи Луганска прогремела серия мощных взрывов, которые привели к масштабному пожару. ВСУ нанесли удар по Новой Каховке американскими ракетными комплексами HIMARS. В результате обстрелов погибли шесть человек. В городе был уничтожен завод ГТМК, важный для всего мира. Также ВСУ обстреляли Белую Березку в Брянской области. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям