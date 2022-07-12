12 июля 2022

ЛИЦ: вблизи Луганска прогремела серия мощных взрывов

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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
Украинские националисты обстреляли населенные пункты к северу от Луганска (архивное фото) Фото:
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Окрестности Луганска подверглись обстрелу, вызвавшему мощный пожар. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» (ЛИЦ).

«Около 23:50 13 июля очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в районе села Александровка и поселка Металлист», — сообщает «ЛуганскИнформЦентр». Обстрел привел к началу масштабного пожара, отмечают очевидцы. Отмечается, что незадолго до первых взрывов в городе сработала система ПВО.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Новой Каховке американскими ракетными комплексами HIMARS. В результате обстрелов погибли шесть человек. В городе был уничтожен завод ГТМК, важный для всего мира. Также ВСУ обстреляли Белую Березку в Брянской области.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

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Окрестности Луганска подверглись обстрелу, вызвавшему мощный пожар. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» (ЛИЦ). «Около 23:50 13 июля очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в районе села Александровка и поселка Металлист», — сообщает «ЛуганскИнформЦентр». Обстрел привел к началу масштабного пожара, отмечают очевидцы. Отмечается, что незадолго до первых взрывов в городе сработала система ПВО. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Новой Каховке американскими ракетными комплексами HIMARS. В результате обстрелов погибли шесть человек. В городе был уничтожен завод ГТМК, важный для всего мира. Также ВСУ обстреляли Белую Березку в Брянской области. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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