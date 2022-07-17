17 июля 2022
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15 июля 2022

В Перми за полтора миллиона рублей продается действующая пиццерия

© Служба новостей «URA.RU»
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Моменты в Леонардо дай Пиццы. Екатеринбург, пицца
Пиццерия продается за 1,5 млн рублей Фото:

В Индустриальном районе Перми продается пиццерия «Pepperoni» за 1,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление выставлено на сайте «Авито».

«Продается готовый бизнес. Кафе-доставка-пиццерия. Чистая прибыль от 250 — 300 тыс. рублей в месяц. Готовы подтвердить документально. Бизнес действующий», — сообщается в объявлении.

Как пояснил URA.RU продавец, за 1,5 млн рублей покупатель получит оборудование, все нужные лицензии и наработанную клиентскую базу. Помещение пиццерии находится в аренде. Кафе специализируется на изготовлении американской пиццы из теста средней толщины. Предложение о продаже действует до конца августа. Вырученные средства собственник планирует вложить в открытие крупного пункта доставки в Пермском районе.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают купить одну из старейших городских пиццерий. Кафе «Дока-пицца», расположенное в районе цирка, продавали за 2,2 миллиона рублей.

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В Индустриальном районе Перми продается пиццерия «Pepperoni» за 1,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление выставлено на сайте «Авито». «Продается готовый бизнес. Кафе-доставка-пиццерия. Чистая прибыль от 250 — 300 тыс. рублей в месяц. Готовы подтвердить документально. Бизнес действующий», — сообщается в объявлении. Как пояснил URA.RU продавец, за 1,5 млн рублей покупатель получит оборудование, все нужные лицензии и наработанную клиентскую базу. Помещение пиццерии находится в аренде. Кафе специализируется на изготовлении американской пиццы из теста средней толщины. Предложение о продаже действует до конца августа. Вырученные средства собственник планирует вложить в открытие крупного пункта доставки в Пермском районе. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают купить одну из старейших городских пиццерий. Кафе «Дока-пицца», расположенное в районе цирка, продавали за 2,2 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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