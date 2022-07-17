В Перми за полтора миллиона рублей продается действующая пиццерия

В Индустриальном районе Перми продается пиццерия «Pepperoni» за 1,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление выставлено на сайте «Авито».
«Продается готовый бизнес. Кафе-доставка-пиццерия. Чистая прибыль от 250 — 300 тыс. рублей в месяц. Готовы подтвердить документально. Бизнес действующий», — сообщается в объявлении.
Как пояснил URA.RU продавец, за 1,5 млн рублей покупатель получит оборудование, все нужные лицензии и наработанную клиентскую базу. Помещение пиццерии находится в аренде. Кафе специализируется на изготовлении американской пиццы из теста средней толщины. Предложение о продаже действует до конца августа. Вырученные средства собственник планирует вложить в открытие крупного пункта доставки в Пермском районе.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают купить одну из старейших городских пиццерий. Кафе «Дока-пицца», расположенное в районе цирка, продавали за 2,2 миллиона рублей.
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