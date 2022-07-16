Власти ХМАО не смогли найти подрядчика для многострадального дома

Первоначального застройщика дома признали банкротом, а в отношении директора компании возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) признал тендер на достраивание дома номер 16А в 53ем районе Нефтеюганск не состоявшимся. Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок.

«На время окончания подачи документов не было подано ни одной заявки. Таким образом, тендер признан несостоявшимся», — говорится в документах на портале госзакупок.

Речь идет о достраивании двух очередей дома 16А в 53 районе Нефтеюганска, цена — 708 миллионов рублей. Застройщик ООО «Артель» планировал возвести 15-этажный жилой дом, но клиенты так и не получили квартир, а деньги им не вернули. Скандал разгорелся в марте 2018 года. В отношении главы компании Руслана Юсупова возбудили уголовное дело. Директор строительной фирмы сбежал в Тюмень. И только личное письмо от губернатора ХМАО Натальи Комаровой главе Тюменской области Владимиру Якушеву (был губернатором Тюменской области с 2010 по 2018 год. Сейчас занимает пост полпреда в УрФО- прим. URA.RU) помогло вернуть Юсупова в Югру.

В итоге застройщик был признан банкротом. Нефтеюганский районный суд вынес оправдательный приговор Руслану Юсупову, однако, по требованию прокуратуры суд ХМАО отменил его.