17 июля 2022

Екатеринбуржцам рассказали о самых популярных эмодзи. Скрин

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Якушев на встрече с молодыми сторонниками. Тюмень, сердце, радость, любовь, смайлик
Екатеринбуржцев стали самыми веселыми жителями России Фото:

Компания VK подвела статистику по наиболее встречающимся эмодзи в соцсетях. У екатеринбуржцев преобладали смеющиеся смайлики. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «VK».

«Компания собрала открытую статистику за год из публичных обсуждений, сообществ и комментариев в ОК и ВКонтакте. Самые веселые — жители Екатеринбурга, в обеих соцсетях у них лидируют смеющиеся эмодзи», — рассказали представители VK.

Компания подготовила инфографику в честь дня эмодзи, который отмечался 17 июля. Статистику подвели среди жителей 20-ти крупнейших городов России.

Ранее URA.RU сообщало, что корпорация Apple анонсировали 217 новых эмодзи. Появились смайлики с однополыми парами и женщинами с бородой.

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Компания VK подвела статистику по наиболее встречающимся эмодзи в соцсетях. У екатеринбуржцев преобладали смеющиеся смайлики. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «VK». «Компания собрала открытую статистику за год из публичных обсуждений, сообществ и комментариев в ОК и ВКонтакте. Самые веселые — жители Екатеринбурга, в обеих соцсетях у них лидируют смеющиеся эмодзи», — рассказали представители VK. Компания подготовила инфографику в честь дня эмодзи, который отмечался 17 июля. Статистику подвели среди жителей 20-ти крупнейших городов России. Ранее URA.RU сообщало, что корпорация Apple анонсировали 217 новых эмодзи. Появились смайлики с однополыми парами и женщинами с бородой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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