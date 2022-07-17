Екатеринбуржцев стали самыми веселыми жителями России Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Компания VK подвела статистику по наиболее встречающимся эмодзи в соцсетях. У екатеринбуржцев преобладали смеющиеся смайлики. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «VK».

«Компания собрала открытую статистику за год из публичных обсуждений, сообществ и комментариев в ОК и ВКонтакте. Самые веселые — жители Екатеринбурга, в обеих соцсетях у них лидируют смеющиеся эмодзи», — рассказали представители VK.

Компания подготовила инфографику в честь дня эмодзи, который отмечался 17 июля. Статистику подвели среди жителей 20-ти крупнейших городов России.

Ранее URA.RU сообщало, что корпорация Apple анонсировали 217 новых эмодзи. Появились смайлики с однополыми парами и женщинами с бородой.

Фото: telegram-канал «VK»