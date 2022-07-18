Мэрия Перми выявила нарушения при ремонте Средней дамбы

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Подрядчика обязали установить знаки в кратчайшие сроки Фото:

В Перми на время ремонта закрыт проезд по мосту на улице Революции, известном как Средняя дамба. В результате проверки замглавы города Дмитрия Галиханова было выявлено нарушение — на объекте не установлен дорожный знак «тупик». Из-за этого многие водители подъезжали к зоне ремонта и разворачивались. Об этом рассказала пресс-служба мэрии города.

«Не был установлен дорожный знак „Тупик“, поэтому водителям приходилось подъезжать к зоне производства работ и разворачиваться», — сообщается в паблике «Пермь первая» во «ВКонтакте». Подрядчика обязали установить нужные знаки в кратчайшие сроки.

Также власти ведут наблюдение за ситуацией со светофорами на объездных участках. В их работу уже внесены изменения, что позволило разгрузить движение на Южной и Северной дамбе. Ремонтные работы на мосту начались из-за размыва грунта под основанием моста. Завершить ремонт планируется 6 августа. Об изменении маршрутов некоторых автобусов из-за перекрытия моста URA.RU рассказывало ранее.

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В Перми на время ремонта закрыт проезд по мосту на улице Революции, известном как Средняя дамба. В результате проверки замглавы города Дмитрия Галиханова было выявлено нарушение — на объекте не установлен дорожный знак «тупик». Из-за этого многие водители подъезжали к зоне ремонта и разворачивались. Об этом рассказала пресс-служба мэрии города. «Не был установлен дорожный знак „Тупик“, поэтому водителям приходилось подъезжать к зоне производства работ и разворачиваться», — сообщается в паблике «Пермь первая» во «ВКонтакте». Подрядчика обязали установить нужные знаки в кратчайшие сроки. Также власти ведут наблюдение за ситуацией со светофорами на объездных участках. В их работу уже внесены изменения, что позволило разгрузить движение на Южной и Северной дамбе. Ремонтные работы на мосту начались из-за размыва грунта под основанием моста. Завершить ремонт планируется 6 августа. Об изменении маршрутов некоторых автобусов из-за перекрытия моста URA.RU рассказывало ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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