Движение будет закрыто до 6 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми с 17 июля полностью закрывается движение для транспорта по мосту на улице Революции, известном как Средняя дамба. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщается в официальном telegram-канале мэрии Перми «Пермь Первая». Обследование показало, что грунт под инженерным сооружением размыт, что может привести к разрушению его несущих конструкций.

«Принято решение на три недели полностью закрыть движение транспорта через мост на улице Революции с 17 июля. В связи с полным закрытием движения сроки выполнения ремонта сокращены на 15 дней, то есть работы планируется завершить до 6 августа», — сообщает пресс-служба администрации Перми.

Объезд закрытого участка возможен по Южной и Северной дамбам. Путь следования автобусных маршрутов №№ 4, 36, 55, 63 и 67 при этом также изменится. Так, автобусы маршрутов №4, №55 и №67 будут следовать по улицам Островского, Южной дамбе, бульвару Гагарина и далее по маршрутам следования.

Маршрут №36 — по улице Островского, Северной дамбе, улице Крупской и далее по маршруту следования. Маршрут №63 будет укорочен со стороны микрорайона Крохалева до остановки «Поликлиника имени Пичугина». Актуальное расписание доступно на сайте «Гортранса», его мобильной версии, а также в группе «Пермский транспорт» соцсети «ВКонтакте» и telegram-канале. Ранее предполагалось, что ремонт Средней дамбы продлится до 20 августа, а движение будет ограничено только по двум полосам.

Из-за закрытия Северной дамбы изменится схема движения автобусов Telegram-канал «Пермь Первая»

Маршрут автобуса №63 будет укорочен Telegram-канал «Пермь Первая»