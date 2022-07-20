Лавров высказал позицию России по ядерной войне

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Россия не раз заявляла, что ядерная война никогда не может быть развязана, заявил Сергей Лавров Фото:

Ядерная война не может быть развязана, так как в ней не будет победителей. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы были инициаторами не одного заявления — и российско-американского, и постоянных членов Совбеза ООН — о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не может быть развязана. Это позиция России, на которой она будет очень твердо стоять», — сказал Лавров в интервью RT.

Ранее в российском МИДе заявили, что США балансируют на грани прямого ядерного конфликта с Россией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360.

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Ядерная война не может быть развязана, так как в ней не будет победителей. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы были инициаторами не одного заявления — и российско-американского, и постоянных членов Совбеза ООН — о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не может быть развязана. Это позиция России, на которой она будет очень твердо стоять», — сказал Лавров в интервью RT. Ранее в российском МИДе заявили, что США балансируют на грани прямого ядерного конфликта с Россией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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