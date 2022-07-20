Лавров высказал позицию России по ядерной войне

20 июля 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Россия не раз заявляла, что ядерная война никогда не может быть развязана, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ядерная война не может быть развязана, так как в ней не будет победителей. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы были инициаторами не одного заявления — и российско-американского, и постоянных членов Совбеза ООН — о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не может быть развязана. Это позиция России, на которой она будет очень твердо стоять», — сказал Лавров в интервью RT. Ранее в российском МИДе заявили, что США балансируют на грани прямого ядерного конфликта с Россией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ядерная война не может быть развязана, так как в ней не будет победителей. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы были инициаторами не одного заявления — и российско-американского, и постоянных членов Совбеза ООН — о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не может быть развязана. Это позиция России, на которой она будет очень твердо стоять», — сказал Лавров в интервью RT. Ранее в российском МИДе заявили, что США балансируют на грани прямого ядерного конфликта с Россией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360.