Президент Италии принял отставку премьера Драги

Марио Драги уйдет в отставку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент Италии Серджо Маттарелла принял просьбу об отставке премьер-министра страны Марио Драги. Сообщение об этом опубликовано на сайте канцелярии итальянского главы.

«Президент Республики Серджио Маттарелла принял в Палаццо дель Квиринале председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке. Президент принял это к сведению», — сообщается на сайте. Правительство остается у власти для решения текущих вопросов, уточнили в объявлении.