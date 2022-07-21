Президент Италии принял отставку премьера Драги

Марио Драги уйдет в отставку
Президент Италии Серджо Маттарелла принял просьбу об отставке премьер-министра страны Марио Драги. Сообщение об этом опубликовано на сайте канцелярии итальянского главы.
«Президент Республики Серджио Маттарелла принял в Палаццо дель Квиринале председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке. Президент принял это к сведению», — сообщается на сайте. Правительство остается у власти для решения текущих вопросов, уточнили в объявлении.
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