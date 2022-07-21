Президент Италии принял отставку премьера Драги

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Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, италия, планшет, ipad, путин изображение
Марио Драги уйдет в отставку Фото:

Президент Италии Серджо Маттарелла принял просьбу об отставке премьер-министра страны Марио Драги. Сообщение об этом опубликовано на сайте канцелярии итальянского главы.

«Президент Республики Серджио Маттарелла принял в Палаццо дель Квиринале председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке. Президент принял это к сведению», — сообщается на сайте. Правительство остается у власти для решения текущих вопросов, уточнили в объявлении.

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Президент Италии Серджо Маттарелла принял просьбу об отставке премьер-министра страны Марио Драги. Сообщение об этом опубликовано на сайте канцелярии итальянского главы. «Президент Республики Серджио Маттарелла принял в Палаццо дель Квиринале председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке. Президент принял это к сведению», — сообщается на сайте. Правительство остается у власти для решения текущих вопросов, уточнили в объявлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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