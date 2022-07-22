Администрация спорткомплекса в ХМАО просит помощи у жителей

Администрация скандального центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» обратилась к жителям Нефтеюганска (ХМАО) с просьбой сохранить площадку около сооружения в первоначальном виде. Соответствующий пост появился в официальной группе спорткомплекса.
«Уважаемые жильцы! Позади половина лета, а спортивную площадку уже трижды ремонтировали. Если на Ваших глазах ломают оградительные сетки, висят на баскетбольных кольцах, мусорят и употребляют спиртные напитки на территории спортивной площадки, сообщите, пожалуйста, в полицию или инструктору в вагончик», — уточняется в официальной группе спорткомплекса «ВКонтакте».
Администрация скандального центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» обратилась к жителям Нефтеюганска (ХМАО) с просьбой сохранить площадку около сооружения в первоначальном виде. Соответствующий пост появился в официальной группе спорткомплекса. «Уважаемые жильцы! Позади половина лета, а спортивную площадку уже трижды ремонтировали. Если на Ваших глазах ломают оградительные сетки, висят на баскетбольных кольцах, мусорят и употребляют спиртные напитки на территории спортивной площадки, сообщите, пожалуйста, в полицию или инструктору в вагончик», — уточняется в официальной группе спорткомплекса «ВКонтакте». Ранее центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» попадал в поле зрения ОБЭП Нефтеюганска, который возбудил уголовное дело по фактам коррупции. В начале лета спортивный центр закрыли из-за угрозы обрушения здания.