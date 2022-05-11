В ХМАО после жалоб Якушеву вскрылся коррупционный скандал

Полиция Нефтеюганска определяется с фигурантом уголовного дела в спорткомплексе «Жемчужина» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ОБЭП Нефтеюганска возбудил уголовное дело по фактам коррупции в спортивном комплексе «Жемчужина Югры». Это произошло после того, как городские депутаты пожаловались уральскому полпреду Владимиру Якушеву на то, что местная прокуратура прессингует мэрию. О возбуждении уголовного дела URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Нефтеюганска.

«Городская администрация предоставляла в прокуратуру факты о нарушениях в СК „Жемчужина Югры“. Никакой реакции на эти документы не было. Но после того, как депутаты обратились к уральскому полпреду Владимиру Якушеву, ситуация начала меняться. ОБЭП уже возбудил уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ — „Мошенничество“. Говорят, что это уголовное дело может быть не единственным», — сообщил инсайдер.

Директор спорткомплекса «Жемчужина Югры» Галина Зырянова в разговоре с URA.RU отказалась от комментариев, сославшись на тайну следствия. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Нефтеюганска пожаловались уральскому полпреду на действия межрайонной прокуратуры. Народные избранники считают, что надзорное ведомство прессингует новую команду администрации и не обращает внимание на коррупционные факты, которые были вскрыты чиновниками в управлении городом.