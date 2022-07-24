24 июля 2022

В Челябинске обновят 78 остановок общественного транспорта

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Работы планируется завершить до 15 сентября Фото:

В Челябинске до середины сентября установят 78 новых остановок общественного транспорта, полностью заменив старые. Об этом 25 июля на аппаратном совещании в администрации заявил вице-мэр Андрей Ксензов.

«В этом году в целом будет поставлено 125 остановок. 47 из них уже установлены. Остальные появятся до 15 сентября, все работы идут по графику», — рассказал Ксензов.

Ранее мэр Наталья Котова просила обратить внимание на навесы. Это, как отметила мэр, важно как в жаркую погоду, чтобы можно было укрыться в тени, так и в дождливую. Ксензов сообщил, что в летний период подрядчики устанавливают минимум по 18 комплексов в месяц.

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В Челябинске до середины сентября установят 78 новых остановок общественного транспорта, полностью заменив старые. Об этом 25 июля на аппаратном совещании в администрации заявил вице-мэр Андрей Ксензов. «В этом году в целом будет поставлено 125 остановок. 47 из них уже установлены. Остальные появятся до 15 сентября, все работы идут по графику», — рассказал Ксензов. Ранее мэр Наталья Котова просила обратить внимание на навесы. Это, как отметила мэр, важно как в жаркую погоду, чтобы можно было укрыться в тени, так и в дождливую. Ксензов сообщил, что в летний период подрядчики устанавливают минимум по 18 комплексов в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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